Oficial | El Gobierno otorgará 6,450 pesos en Oaxaca, Puebla, Guerrero y Yucatán este miércoles 9 a los inscriptos de este programa

El programa Sembrando Vida opera en 24 estados de México e incorporó más de un millón de hectáreas a proyectos agrícolas y forestales. Entre las entidades que forman parte del programa se encuentran Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Estado de México, Guerrero, Yucatán, Morelos y Quintana Roo, entre otras.

La iniciativa está dirigida a personas mayores de edad que viven en comunidades rurales y cuentan con terrenos donde puedan desarrollar sistemas productivos sustentables.

Oficial | El Gobierno otorgará 6,450 pesos en Oaxaca, Puebla, Guerrero y Yucatán este miércoles 9 a los inscriptos de este programa

Como parte de la iniciativa, los beneficiarios reciben un apoyo mensual de 6,450 pesos, además de herramientas, semillas y acompañamiento técnico para poner en marcha y mantener proyectos agroforestales.

En 2026, Sembrando Vida continuará como uno de los principales programas del Gobierno de México para impulsar las actividades del campo, apoyar a productores rurales y contribuir a reducir las condiciones de pobreza en comunidades con rezago social.

¿Cuándo depositan el pago de Sembrando Vida?

Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes, Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, informó que el próximo pago de Sembrando Vida se realizará el miércoles 9 de septiembre.

El apoyo económico se entrega de manera mensual y directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Una vez realizado el depósito, los beneficiarios no están obligados a retirar el dinero de inmediato, ya que los recursos permanecen disponibles en su cuenta.

Requisitos para Sembrando Vida

La incorporación al programa social depende de que Sembrando Vida sea habilitado en nuevas regiones o localidades. Cuando esto ocurre, las autoridades realizan asambleas ejidales o comunales para explicar a los habitantes las condiciones, requisitos y pasos necesarios para participar.

Después de completar el prerregistro, personal técnico lleva a cabo visitas a los terrenos para comprobar la información proporcionada y determinar si cumplen con las características requeridas.

Las personas que cumplen con los criterios reciben posteriormente la confirmación de su incorporación al programa.

Además del apoyo económico, los beneficiarios forman parte de una Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC). En estos espacios reciben capacitación, participan en actividades y proyectos colectivos y pueden desarrollar estrategias de ahorro y organización comunitaria.

Las autoridades recomiendan consultar canales oficiales del Gobierno de México para conocer convocatorias, requisitos y fechas, con el objetivo de evitar fraudes, cobros indebidos o registros falsos relacionados con esta asistencia.