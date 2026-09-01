El calendario escolar SEP 2026-2027 fue publicado oficialmente y establece que las clases de educación preescolar, primaria y secundaria comenzarán el 31 de agosto de 2026. Sin embargo, hay una precisión importante: el 16 de septiembre habrá suspensión de personal docente, mientras que el 15 de septiembre no está marcado como día de cierre.

Por lo tanto, para las escuelas de educación preescolar, el 16 de septiembre de 2026 no habrá clases debido a la suspensión de los puestos docentes permanentes en el calendario oficial. El martes 15 es oficialmente un día festivo, que aplica para alumnos y profesores.

Septiembre: días sin clase.

¿Qué dice el calendario escolar de SEP en septiembre?

El ciclo escolar 2026-2027 tendrá una duración de 185 días para los niveles preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas integradas al Sistema Nacional de Educación. El calendario incluye diferentes periodos de suspensión, sesiones del Consejo de Educación Técnica y periodos de retiro.

En septiembre, la fecha que la SEP establece específicamente como fecha de suspensión del personal docente es el 16 de septiembre , por lo que las familias deben tener en cuenta esta fecha al organizar sus actividades.

Calendario escolar 2026-2027 SEP

15 de septiembre de 2026: este es el mismo día que el día de clase.

16 de septiembre de 2026: suspensión del personal docente.

25 de septiembre de 2026: primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

31 de agosto de 2026: inicio oficial del ciclo escolar 2026-2027.

Estas son las próximas clases

Después de septiembre, el calendario estabiliza nuevas suspensiones de la actividad docente durante el ciclo escolar. Entre el 2 y el 16 de noviembre , habrá otros eventos oficiales durante 2027.

El primer período de cierre escolar será del 21 de diciembre de 2026 al 5 de diciembre de 2027 , por lo que las actividades escolares se reanudarán el 7 de diciembre. El segundo cierre será del 22 de marzo al 3 de abril de 2027 .

Importante: según el calendario que compartió, no es correcto señalar que el 15 y el 16 de septiembre serán dos días consecutivos de cierre obligatorio . Para una nota periódica, el título debería ser: “Oficial y confirmado | No hay clases hasta el 16 de septiembre: el SEP decreta la suspensión de la actividad preescolar”.