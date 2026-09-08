Confirmado por el Ejército de México | En noviembre vuelve el sorteo del servicio militar y los jóvenes de entre 18 y 39 años deben integrar las Fuerzas Armadas si sale su nombre.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) establece que el cumplimiento del Servicio Militar Nacional (SMN) obligatorio se desarrolla en cinco fases: alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación. El calendario contempla que el sorteo se realice durante uno de los domingos de noviembre de cada año.

El procedimiento no significa que todas las personas que participan deban incorporarse de la misma manera a las Fuerzas Armadas. El resultado del sorteo determina cómo cumplirá cada persona con su Servicio Militar Nacional, ya sea encuadrada en un centro de adiestramiento o a disponibilidad.

Atención: qué define el sorteo del Servicio Militar Nacional

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, el sorteo se lleva a cabo en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento durante uno de los domingos de noviembre.

En esta etapa se determina la modalidad en la que las personas previamente alistadas cumplirán con su Servicio Militar Nacional. El resultado puede ser Bola Blanca o Azul, que corresponde a la modalidad encuadrada, o Bola Negra, que significa quedar a disponibilidad.

Por eso, no es correcto afirmar que el sorteo implica automáticamente que todos los jóvenes deberán incorporarse a las Fuerzas Armadas. El resultado del sorteo define la modalidad de cumplimiento del Servicio Militar Nacional.

Quiénes deben realizar el trámite

La fase de alistamiento contempla el registro de los jóvenes mexicanos de la clase correspondiente, es decir, quienes cumplen 18 años durante el año en curso, además de los remisos y las mujeres que participan como voluntarias.

Durante esta etapa, las personas acuden a las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, o a los consulados de México en el extranjero cuando corresponde, para tramitar y obtener su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

La información oficial utilizada por la Defensa para describir estas fases no establece que todas las personas de 18 a 39 años sean automáticamente incorporadas al servicio activo. Por eso, esa franja de edad no debe presentarse como una obligación automática de integrarse a las Fuerzas Armadas.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Qué significa sacar Bola Blanca, Azul o Negra

Las personas que obtienen Bola Blanca o Bola Azul quedan en la modalidad encuadrada y deben realizar el adiestramiento correspondiente en los centros establecidos por el Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada de México, según el resultado y la organización del servicio.

En cambio, quienes obtienen Bola Negra quedan a disponibilidad en las comandancias de Zona Militar correspondientes. Esto significa que no realizan el mismo esquema de adiestramiento presencial que quienes quedan encuadrados.

El sorteo, por lo tanto, funciona como una instancia para determinar la forma en que se cumplirá con el Servicio Militar Nacional y no como una selección para convertir automáticamente a todos los participantes en integrantes permanentes de las Fuerzas Armadas.

Cómo será el adiestramiento a partir de 2026

Una de las modificaciones que comenzó a aplicarse en 2026 corresponde a la duración del adiestramiento. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el esquema contempla dos escalones, cada uno compuesto por 13 sesiones sabatinas durante tres meses.

Las sesiones se desarrollan de 07:00 a 13:00 horas en las unidades militares que funcionan como centros de adiestramiento del Servicio Militar Nacional.

El objetivo es proporcionar conocimientos básicos relacionados con la doctrina militar vigente, además de contenidos vinculados con la formación y preparación de quienes cumplen con esta obligación.

El cambio también fue confirmado por la propia Defensa en mayo de 2026, cuando informó que el periodo de adiestramiento pasó de 44 a 13 sesiones sabatinas, organizadas en dos escalones.

Cuáles son las cinco fases del Servicio Militar Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional establece cinco etapas para el cumplimiento del Servicio Militar Nacional:

Alistamiento: se registra a los jóvenes que deben tramitar su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

Sorteo: se determina la modalidad en la que cada persona alistada cumplirá con su servicio.

Reclutamiento: se reciben las cartillas de quienes deben continuar con el proceso.

Adiestramiento: se imparte la preparación correspondiente a quienes cumplen en modalidad encuadrada.

Liberación: se entregan la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional y la Hoja de Liberación a quienes cumplieron satisfactoriamente con su obligación.

La liberación se desarrolla durante diciembre y posteriormente continúa la entrega de documentos en las oficinas de reclutamiento de las Zonas Militares y Zonas Navales durante el periodo establecido por la autoridad.