La Secretaría del Bienestar suspenderá el pago de la pensión este miércoles 16 de septiembre

El pago de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre comenzó este martes 1 de septiembre. Como ocurre habitualmente, los depósitos se realizan de manera escalonada y de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Sin embargo, durante este mes habrá una interrupción temporal en los depósitos debido a un día inhábil. La medida no representa la cancelación del apoyo ni la pérdida del dinero, ya que los pagos continuarán una vez que se reanuden las operaciones.

Los adultos mayores de 65 años que forman parte del programa recibirán 6,400 pesos correspondientes a este bimestre.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad? (Foto: Archivo)

¿Por qué se suspenderán los pagos?

La pausa está prevista para el miércoles 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora la Independencia de México. Ese día no se realizarán operaciones bancarias ni la dispersión de recursos a través del Banco del Bienestar.

Los depósitos se retomarán el jueves 17 de septiembre , con los beneficiarios cuyos apellidos comiencen con N, Ñ y O. Luego, el calendario continuará con P y Q el 18 de septiembre; R los días 21 y 22; S el 23; T, U y V el 24; y W, X, Y y Z el 25 de septiembre.

¿Cuándo termina el calendario de pagos?

El calendario de depósitos comenzó el 1 de septiembre con la letra A y continuó de forma escalonada: B el 2; C los días 3 y 4; D, E y F el 7; G los días 8 y 9; H, I, J y K el 10; L el 11; y M los días 14 y 15 de septiembre.

Después de la pausa del 16 de septiembre, los pagos continuarán desde el día 17 y finalizarán el viernes 25 de septiembre.

Por lo tanto, quienes no reciban su depósito el miércoles 16 no deben preocuparse por una cancelación: se trata de una pausa temporal y los pagos continuarán conforme al calendario establecido según el apellido de cada beneficiario.