El astronauta de la NASA Don Pettit compartió un relato sobre un proyecto personal que llevó adelante durante más de dos décadas : registrar desde el espacio cómo cambió la iluminación de las ciudades del mundo.

Según sus propias palabras: “He pasado 23 años documentando la transición global del alumbrado urbano a LEDs desde el espacio”.

Pettit explicó que, a lo largo de sus cuatro misiones a la Estación Espacial Internacional (ISS), logró fotografiar prácticamente todas las grandes ciudades del planeta. Con ese material fue armando, misión tras misión, un registro visual del reemplazo progresivo de un tipo de iluminación por otro.

El astronauta detalló que “el tono más cálido, amarillo-anaranjado de las lámparas de descarga de gas ha sido eliminado en todo el mundo en favor de LEDs multicolor, citando ahorros energéticos y razones ambientales”. Ese cambio tecnológico, según su relato, se dio de manera prácticamente global.

Don Pettit, astronauta de la NASA, documentó la transición en la Tierra del alumbrado urbano por 23 años: “He fotografiado cada ciudad importante y...” Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un cambio visible desde la órbita

De acuerdo con lo que compartió Pettit, la adopción masiva de LEDs no solo modificó el color de las ciudades vistas desde el espacio, sino también la manera en que estas se perciben. El propio astronauta señaló que la transición “ha cambiado notablemente la forma en que se ven nuestras ciudades desde órbita”.

Además, agregó una reflexión sobre el impacto que este cambio tuvo a nivel terrestre: “Como muchos han señalado, [también cambió] cómo se sienten para quienes están en tierra”. Para ilustrar este proceso, el astronauta reunió una colección de fotografías de “antes y después” tomadas en distintos momentos de sus misiones.

Un registro construido misión tras misión

Pettit acompañó su publicación con una serie de imágenes comparativas que muestran el contraste entre la iluminación de vapor de sodio, de tono amarillento, y la actual, dominada por luces LED de tonalidades más blancas y variadas.

El astronauta enmarcó este trabajo como un conjunto de datos construido a lo largo de sus distintas estadías en la ISS, en el que fue documentando ciudad por ciudad los cambios observados en el alumbrado público a nivel mundial.