En el transcurso de este martes, 8 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Chiapas a las 10.32 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 85 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 14.385° y una longitud de -92.881°, según la información preliminar compartida por las entidades.

Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter en chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil informó que, ante sismos, se recomienda mantener la calma, cubrirse bajo muebles resistentes, alejarse de ventanas, no usar elevadores, cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas tras el movimiento y seguir fuentes oficiales; además, preparar una mochila de emergencia y ubicar puntos de reunión.