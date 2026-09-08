Colocar un vaso de agua con bicarbonato de sodio al lado de la cama: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

En esta noticia Trucos caseros con bicarbonato

Colocar un vaso con agua y bicarbonato junto a la cama se convirtió en uno de esos trucos caseros que algunas personas incorporan a su rutina antes de dormir. La práctica combina dos elementos sencillos: el agua como base y el bicarbonato de sodio, conocido por su capacidad para neutralizar determinados olores.

Una de las razones por las que se utiliza esta mezcla es para disminuir los malos olores en espacios cerrados. El bicarbonato suele utilizarse en diferentes sectores del hogar para absorber o neutralizar aromas desagradables, por lo que algunas personas optan por dejarlo en un recipiente abierto durante varias horas.

Colocar un vaso de agua con bicarbonato de sodio al lado de la cama: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

En el dormitorio, se sugiere colocar el vaso cerca de la cama durante la noche para que permanezca expuesto al aire del ambiente. Sin embargo, es importante aclarar que no funciona como un purificador de aire ni existen pruebas de que, por sí solo, mejore la calidad del sueño.

El bicarbonato también puede utilizarse para combatir determinados olores en otros espacios de la vivienda, como la heladera, los armarios y lugares donde suele concentrarse humedad.

Trucos caseros con bicarbonato

En redes sociales circulan prácticas que relacionan el agua y el bicarbonato con rituales de limpieza energética. Algunas personas colocan estos elementos en el dormitorio con la intención de crear un entorno más tranquilo y equilibrado antes de dormir.

No obstante, esta interpretación pertenece al ámbito de las creencias y prácticas populares y no debe confundirse con un beneficio comprobado científicamente.

El feng shui plantea distintas formas de organizar y distribuir los espacios para favorecer una sensación de armonía, pero no existe evidencia científica que demuestre que un vaso con bicarbonato elimine las llamadas energías negativas.

Para quienes quieran probar este recurso en casa, su utilidad más concreta está relacionada con el control de ciertos olores. Si se coloca un recipiente junto a la cama, conviene mantenerlo en una superficie estable, alejado del borde de la mesa de luz y fuera del alcance de niños y mascotas.

De esta manera, el vaso con agua y bicarbonato puede utilizarse como un truco casero para mantener un ambiente con olores más neutros durante la noche. En cambio, cualquier supuesto efecto de limpieza energética corresponde a determinadas creencias y no a propiedades científicamente comprobadas.