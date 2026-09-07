Qué significa que un motociclista se toque el casco y cómo actuar correctamente

Si conduces por carreteras o avenidas mexicanas, es probable que hayas visto a un motociclista realizar una seña particular: dar golpecitos suaves sobre la parte superior de su casco con la palma abierta. Este gesto no es casual ni un simple saludo habitual entre moteros.

Se trata de un código no verbal esencial de seguridad vial en el lenguaje de carretera. Comprender qué significa que un motociclista se toque el casco y cómo actuar correctamente en México puede prevenir accidentes y evitar multas inesperadas, manteniendo la precaución constante durante cada uno de tus trayectos cotidianos.

Qué significa que un motociclista se toque el casco y cómo actuar correctamente. (Fuente: shutterstock)

¿Qué significa la señal de tocarse el casco al conducir?

El toque en la parte superior del casco es la señal universal para advertir sobre la presencia de la policía, un retén o un control de velocidad más adelante. De acuerdo con publicaciones especializadas en motociclismo como SlashGear, este movimiento simula visualmente la torreta o las luces giratorias de una patrulla.

Aunque su principal objetivo es avisar sobre los agentes de tránsito, la comunidad de instructores de la Motorcycle Safety Foundation (MSF) destaca que en la cultura vial también funciona como una alerta de precaución general para reducir la velocidad ante cualquier riesgo inminente en la calzada, como animales sueltos o accidentes tras una curva.

¿Cómo se utiliza el gesto del casco en las carreteras de México?

En México, el lenguaje de señas motero se aplica de forma cotidiana tanto en rutas federales como en avenidas urbanas. Cuando un motociclista en sentido contrario se golpea el casco, te advierte sobre la proximidad de un operativo policial, un radar de velocidad o un peligro en la vía, como baches profundos o vehículos detenidos.

Junto a esta seña, en el contexto mexicano conviven otras formas de comunicación vial:

Mover el dedo en círculo: Dibujar un círculo en el aire con el índice para simular la torreta de la policía.

El casco en el suelo: A diferencia de la señal en marcha, un casco colocado sobre el asfalto detrás de una moto detenida significa una solicitud de auxilio mecánico o emergencia.

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¿Cómo debes actuar correctamente ante esta advertencia?

Al recibir esta indicación, la recomendación de los expertos en seguridad vial es reaccionar con prudencia para evitar maniobras peligrosas:

Reduce la velocidad gradualmente: desacelera sin frenar de golpe para no sorprender a los vehículos que vienen detrás. Aumenta la distancia de seguridad: mantén espacio suficiente respecto al auto de adelante en caso de frenadas repentinas. Verifica tus elementos de seguridad: asegúrate de llevar las luces encendidas, el cinturón de seguridad puesto o el casco bien abrochado. Replica la señal: si viajas en moto, repite el toque en el casco para alertar a quienes vienen detrás de ti.

¿Es legal avisar sobre la presencia policial en México?

En términos legales, el uso de señas corporales se ubica en una zona gris. Si bien algunas normativas de tránsito locales sancionan el uso de ráfagas de luz para alertar sobre controles policiales, los gestos manuales no suelen estar tipificados como infracción.

Además, organismos de vialidad señalan que estas advertencias cumplen un fin preventivo al lograr que los conductores disminuyan la velocidad y respeten los límites permitidos.