Qué significa que un motociclista extienda su brazo izquierdo doblado en 90° y cómo actuar correctamente

Al transitar por calles o carreteras, es habitual cruzarse con conductores de motocicletas que realizan movimientos manuales para comunicarse con el entorno. La falta de conocimiento sobre el lenguaje de señas en la vía pública puede generar severos accidentes viales.

Una de las maniobras más comunes, pero peor interpretadas por los automovilistas, ocurre cuando un conductor saca su mano y realiza una figura en ángulo recto con la extremidad superior. Entender qué significa que un motociclista extienda su brazo izquierdo doblado en 90° y cómo actuar correctamente resulta fundamental para mantener la seguridad vial y prevenir colisiones prevenibles en el camino.

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¿Qué significa que un motociclista haga esta seña con su brazo izquierdo?

Cuando un motociclista o ciclista flexiona el codo izquierdo hacia arriba formando un ángulo recto de 90° (con la mano o el dedo índice apuntando directamente al cielo), la señal indica que la unidad realizará un cambio de carril o un giro hacia la derecha.

Aunque pueda parecer contradictorio señalar un movimiento hacia el lado derecho utilizando la extremidad opuesta, esta técnica responde a una necesidad biomecánica crítica: el motociclista no puede despegar la mano derecha del manubrio, ya que con ella opera directamente el acelerador y el freno delantero de la motocicleta.

Por este motivo, el brazo izquierdo es la única extremidad libre que posee la persona para comunicar todas sus intenciones de maniobra hacia el resto de los conductores.

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¿Cómo debes reaccionar si vas conduciendo detrás o cerca de él?

Ante esta señal manual en la vía pública, los automovilistas y demás conductores deben reaccionar de manera preventiva para evitar un impacto por alcance. Las acciones correctas a seguir son las siguientes:

Disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguimiento : el motociclista reducirá la marcha de manera progresiva antes de iniciar la vuelta a la derecha.

Prohibido rebasar por el lado derecho : nunca debes intentar rebasar o meter tu vehículo por el espacio lateral derecho del motociclista, ya que ocupará esa trayectoria para girar.

Ceder el paso sin presionar: evita tocar el claxon o pegar tu vehículo a la llanta trasera de la moto, permitiendo que la maniobra se complete de forma pausada y segura.

¿Esta seña es oficial en México y está dentro de la ley de tránsito?

Esta señalización humana es completamente legal, obligatoria y está estipulada formalmente en las leyes normativas de México. Según el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal (emitido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT), el uso de señales manuales es plenamente válido cuando las luces direccionales no funcionan, presentan fallas eléctricas o no son perceptibles por la luz solar.

Asimismo, diversos marcos legales locales —como el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (SEMOVI) y los códigos viales municipales de Monterrey, Guadalajara o San Luis Potosí— establecen explícitamente en sus apartados de señales humanas que la vuelta a la derecha se indicará sacando el brazo izquierdo flexionado en ángulo recto con la mano apuntando hacia arriba.

A nivel global, este estándar también proviene del tratado internacional de la Convención sobre la Circulación Vial de Viena (1968), suscrito por México para unificar las reglas de seguridad vial en todo el mundo.