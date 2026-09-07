Esparcir vinagre en las ruedas de los autos: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Representación creada con IA)

Esparcir vinagre alrededor de las ruedas de un auto es un truco casero que algunas personas utilizan cuando buscan mantener alejados a determinados animales del vehículo. La práctica se basa principalmente en el olor fuerte del vinagre, que puede resultar desagradable para algunos animales.

Los repelentes basados en olores pueden tener un efecto disuasorio en determinadas situaciones, aunque su eficacia depende del animal y de las condiciones del lugar.

El principal motivo por el que se utiliza este método es intentar disuadir a animales que suelen acercarse a los vehículos. El olor intenso puede funcionar como una barrera olfativa temporal para algunas especies, aunque no garantiza que perros, gatos u otros animales se mantengan alejados.

Los repelentes que utilizan olores desagradables son una alternativa conocida para intentar mantener determinados animales lejos de una zona. La Universidad de Minnesota señala que estos productos funcionan mediante elementos disuasorios naturales y olores, aunque también advierte que los animales pueden acostumbrarse con el tiempo y que la aplicación puede necesitar repetirse.

Por eso, el vinagre puede utilizarse como un recurso casero puntual, pero no debería considerarse un método infalible para evitar que un animal se acerque al auto.

Qué otros efectos puede tener el vinagre

Además de su olor, algunas personas recurren al vinagre para intentar reducir olores en superficies exteriores. No obstante, esto no significa que sea un producto adecuado para realizar el mantenimiento de los neumáticos.

Los fabricantes de neumáticos recomiendan prestar atención a factores como la presión correcta, el desgaste, los cortes y otros daños visibles. También aconsejan evitar el contacto de los neumáticos con sustancias químicas que puedan deteriorar el caucho.

Por esta razón, si el objetivo es conservar las ruedas en buenas condiciones, es preferible utilizar productos específicos para neumáticos y seguir las indicaciones del fabricante.

Rociar vinagre en el parabrisas del auto por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve. Imagen generada con Gemini IA

¿El vinagre sirve para espantar insectos?

El vinagre también aparece en algunos trucos domésticos relacionados con los insectos, pero su efecto depende de la especie y de la forma en que se utilice. No debe considerarse un repelente universal.

De hecho, puede utilizarse como atrayente en determinadas trampas para algunas especies de moscas, por lo que no es correcto afirmar que su olor ahuyenta a todos los insectos. La Universidad de Minnesota, por ejemplo, utiliza vinagre de sidra de manzana como cebo en trampas para determinadas moscas de la fruta.

Qué precauciones tener al aplicarlo cerca del auto

Si se utiliza vinagre como recurso casero, es importante evitar convertirlo en un producto de mantenimiento habitual de los neumáticos. Los neumáticos están fabricados con compuestos de caucho que pueden verse afectados por determinadas sustancias químicas, especialmente con exposiciones inadecuadas o prolongadas.

Para cuidar las ruedas, los especialistas recomiendan mantenerlas limpias, correctamente infladas y alejadas de sustancias como solventes, aceites o productos que puedan deteriorar el caucho.

El vinagre puede quedar, por lo tanto, como un truco doméstico destinado principalmente a aprovechar un olor que algunos animales encuentran desagradable, pero no como una fórmula para mejorar la seguridad, el agarre o la vida útil de los neumáticos.