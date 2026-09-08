Carlos Slim habló públicamente sobre qué hará con el legado de su fortuna una vez que llegue su muerte. Durante una conferencia empresarial celebrada el 12 de febrero de 2024 , el empresario aseguró que su imperio millonario no se diluiría por el mundo destacó la importancia de generar ingresos que permanezcan en México.

“Cuando muera, no quiero llevarme nada; la creación y la distribución continuarán aquí ”, afirmó Carlos Slim durante el evento celebrado en las instalaciones de Grupo Carso en la Ciudad de México. Con esta declaración, el empresario explicó su visión respecto a la permanencia de las empresas, la generación de empleos y la distribución de los ingresos a lo largo de su vida.

El empresario que reemplazará a Carlos Slim: es de bajo perfil, lidera el imperio familiar y será el hombre más rico de México EFE

Esta postura también se vincula a un debate más amplio sobre el futuro del trabajo, las pensiones, el envejecimiento de la población y la inteligencia artificial. Es poco probable que las empresas cambien su forma de trabajar y se adapten a una mayor esperanza de vida y a los cambios que traerá la tecnología.

Carlos Slim quiere cambiar su jornada laboral y recuperar su alegría

Uno de los planes más populares entre los empleadores era modificar la jornada laboral tradicional. Sugiero que la gente trabaje tres días a la semana, 12 horas al día , en lugar de cuatro o cinco, con el objetivo de facilitar la incorporación de más personas al mercado laboral.

“ Tienes que trabajar tres días, 12 horas al día para darles la oportunidad a otros que trabajan tres días ”, dijo Slim. Sobre esta parte de la idea de compartir oportunidades laborales entre más personas y, al mismo tiempo, permitir que los trabajadores dediquen parte de la semana a otras actividades o incluso a reunirse con un segundo empleado.

El contratista también decidió retrasar la edad de jubilación hasta los 75 años , en lugar de los 65 o 60 años que se establecen como referencia en distintos sistemas. Este tema está relacionado con el aumento de la esperanza de vida y el coste que representan las pensiones para las finanzas públicas.

“ Primero, vivamos más años ”, explicó Slim, considerando que la carga laboral derivada de las celebraciones puede exceder los recursos disponibles de los Estados. En este artículo, califiqué algunas de las condiciones actuales de los sistemas de almacenamiento como “irracionales”.

Carlos Slim busca reducir la jornada laboral: 36 horas semanales y cuatro días seguidos de descanso ChatGPT

Carlos Slim quiere que la jubilación sea a los 75 años, no antes ¿por qué?

La propuesta de trabajar durante más años también implica una visión diferente respecto a la participación de los alcaldes adultos en la economía. Para Slim, el aumento de la esperanza de vida permite plantearse una vida laboral más prolongada, además de considerar que una persona debe abandonar definitivamente el mercado laboral a los 60 o 65 años.

On planteamiento no solo significa retrasar la jubilación, sino modificar la organización del trabajo para que existan más oportunidades de participación. En este sentido, una jornada laboral concentrada en tres días permitiría que otras personas asumieran tareas durante el resto de la semana y que los trabajadores tuvieran más tiempo para otras actividades.

« Las personas pueden encontrar otros trabajos o generar nuevas demandas de nuevas actividades », le dije al gerente. Slim también relaciona este cambio con una transformación económica en la que el bienestar y la incorporación de más personas al mercado tenderán a ser fundamentales.

El jubilado recolecta latas y botellas para convertirlas en fondos destinados al rescate animal. Imagen ilustrativa creada con IA

Inteligencia artificial, trabajo, deporte y entretenimiento: el futuro que anticipa Slim

Slim advierte además que la inteligencia artificial (IA) modificará profundamente el mercado laboral debido a su capacidad para aumentar la productividad. Si bien esta tecnología puede hacer que las empresas sean más eficientes, el empresario considera que también generará nuevas pérdidas para el empleado.

“ La inteligencia artificial aumenta la productividad y genera algunos problemas adicionales para la fuerza laboral ”, afirmó. Por ello, se mostró defensor de la idea de trabajar tres días, pero durante más horas y a lo largo de más años.

El empresario considera que el tiempo libre y la aparición de nuevas necesidades podrían generar oportunidades en sectores que tendrán mayor importancia en el futuro. En concreto, destacó dos actividades: el deporte y el entretenimiento .

“ El entretenimiento y los deportes serán muy importantes ”, dijo Slim, ya que los cambios tecnológicos y laborales podrían impulsar nuevas formas de consumo, servicios y empleos.

En su visión económica, además, la reducción de la pobreza tenderá a ser un papel fundamental para expandir el mercado y fortalecer la economía. « La mejor inversión es combatir la pobreza integrándola en la economía, la modernidad y el mercado », afirmo.