Oficial. El SAT controla cuenta por cuenta y embargará a quienes realicen estos cinco movimientos bancarios

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene una vigilancia constante en los flujos financieros de los contribuyentes en México para combatir la evasión fiscal. A través de la legislación fiscal federal, la autoridad tributaria cuenta con facultades para coordinarse con el sistema bancario y detectar operaciones atípicas de personas físicas y morales.

Aunque existen diversos mitos sobre bloqueos de saldo repentinos, el marco legal establece procedimientos administrativos muy específicos antes de ejecutar un congelamiento de activos.

(Representación creada con IA) ChatGPT

¿Por qué el SAT fiscaliza los movimientos de las cuentas bancarias?

El control sobre el sistema financiero busca identificar incongruencias entre la capacidad económica real de los contribuyentes y lo reportado en sus declaraciones tributarias. Según lo establecido en el Artículo 55, Fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), la obligación de informar no recae en el cuentahabiente, sino en los bancos.

Las instituciones bancarias deben enviar un informe mensual al fisco sobre aquellos clientes que acumulen más de $15,000 pesos en depósitos en efectivo en ventanilla o cajeros automáticos. Esto abarca únicamente billetes, monedas y cheques de caja comprados en efectivo, permitiendo a la autoridad fiscalizar inconsistencias de manera automatizada.

¿Cuáles son las 5 causales que activan un embargo de cuenta por el SAT?

Conforme al procedimiento administrativo regulado en los artículos 156-Bis y 156-Ter del Código Fiscal de la Federación (CFF), así como en la Ley del ISR, la autoridad tributaria solo puede ordenar la inmovilización o aseguramiento preventivo de depósitos cuando existan las siguientes causales legales debidamente sustentadas:

Deuda fiscal vencida sin pago ni garantía: Acumular créditos fiscales firmes que el contribuyente no haya liquidado ni garantizado mediante respaldo económico suficiente (Art. 156-Bis, Fracc. I del CFF).

Omisión reiterada de declaraciones: Dejar de presentar de manera constante las declaraciones mensuales informativas o la declaración anual obligatoria.

Discrepancia fiscal no aclarada: Ocurre cuando el monto de las erogaciones, depósitos bancarios, gastos o cargos en tarjetas de crédito sea superior a los ingresos declarados ante el RFC, y no se deslinde la inconsistencia en un plazo de 20 días hábiles tras ser notificado (Art. 91 de la LISR).

Operaciones con empresas factureras (EFOS): Adquirir o emitir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o simuladas con sociedades en la lista del SAT (Art. 69-B del CFF).

Estar catalogado como “No localizado”: Mantener un domicilio fiscal registrado en el RFC donde las autoridades o notificadores no puedan ubicar al contribuyente.

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¿Qué operaciones están exentas de los reportes del banco al SAT?

El marco regulatorio del Artículo 55 de la LISR aclara de forma expresa que las alertas mensuales de $15,000 pesos aplican solo al dinero en efectivo. Quedan totalmente excluidas del reporte automático:

Las transferencias electrónicas interbancarias realizadas vía SPEI.

Los traspasos de fondos entre cuentas propias o hacia cónyuges, ascendientes y descendientes en primer grado.

Las operaciones pactadas o cobradas a través de títulos de crédito.

¿Qué fondos bancarios no pueden ser congelados o embargados?

Para proteger la subsistencia de los ciudadanos, el Artículo 157 (Fracciones X y XIII) del CFF, en correlación con el Artículo 112 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, exenta expresamente de embargo los siguientes recursos: