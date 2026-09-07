Mantener la estabilidad cuando el vehículo atraviesa curvas, superficies resbaladizas o cambios repentinos de dirección es uno de los principales desafíos de la conducción. Para responder a estas situaciones, Nissan X-Trail e-POWER incorpora e-4ORCE, una tecnología desarrollada para gestionar la tracción y la distribución de potencia en las cuatro ruedas de manera independiente.

Conforme a la información técnica del modelo, e-4ORCE utiliza dos motores eléctricos encargados de impulsar el vehículo. La energía que alimenta estos motores proviene de una batería que, a su vez, es recargada por un generador a gasolina. Esta configuración busca ofrecer una experiencia de conducción con sensación eléctrica, sin depender de estaciones de carga externas.

Una de las características principales del sistema es su capacidad para controlar individualmente el movimiento y el frenado de cada rueda. Esto permite actuar de manera precisa sobre la aceleración, la dirección y la tracción cuando las condiciones del camino cambian.

Por qué la distribución de potencia en las cuatro ruedas resulta clave al tomar curvas exigentes

Sobre este punto, Nissan explica que e-4ORCE mejora la adherencia y la estabilidad mediante ajustes continuos en la entrega de potencia. Gracias a ello, el sistema ayuda a que el vehículo mantenga la trayectoria prevista incluso en situaciones donde el conductor enfrenta curvas complejas o superficies con menor agarre.

Foto: Nissan.

Entre los beneficios destacados aparece la reducción del subviraje y el sobreviraje, fenómenos que pueden afectar el comportamiento del vehículo al girar. La tecnología interviene para favorecer una respuesta más predecible con un mayor nivel de control y estabilidad durante la conducción.

Además, dicha tecnología ajusta de forma instantánea la distribución de potencia entre las ruedas para adaptarse a superficies mojadas o resbaladizas. Esta capacidad permite optimizar la tracción cuando las condiciones del entorno exigen una respuesta rápida del sistema.

Foto: Nissan.

Qué beneficios aporta el sistema en carreteras, ciudad y condiciones de baja adherencia

La tecnología también está diseñada para mejorar la experiencia de manejo más allá de la estabilidad. El material técnico indica que el control individual de las ruedas contribuye a optimizar aspectos relacionados con la aceleración, el frenado y la conducción en distintos escenarios.

Otro de los beneficios mencionados es la reducción de movimientos bruscos durante aceleraciones y frenadas. El sistema de frenado regenerativo ayuda a minimizar el cabeceo del vehículo, una característica que también busca aumentar el confort de los ocupantes en recorridos urbanos y viajes largos.