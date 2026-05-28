La visa americana es un documento fundamental para todos los extranjeros que desean visitar Estados Unidos, pues las autoridades la solicitan en los controles migratorios como parte de los documentos obligatorios para viajar.

En ese sentido, quienes tengan planeado visitar este país durante los próximos días deberán considerar un punto fundamental para resguardar la validez de su documento: respetar de manera rigurosa el tiempo de estadía que las autoridades aprobaron, que es completamente independiente de la vigencia del visado.

Si estos plazos no se cumplen con rigurosidad , la visa americana es automáticamente revocada y pierde toda su validez para viajar.

Estados Unidos revocará la visa americana de quienes demoren este trámite

El Departamento de Estado explica en su sitio web oficial que no salir de Estados Unidos en la fecha debida significa la pérdida del estatus legal que habilita la permanencia en el país.

Bajo la Sección 222(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) todo visado que pertenezca a un portador fuera de estatus es automáticamente revocado por las autoridades. Esto significa que pierde toda su validez para realizar nuevas visitas , independientemente de la vigencia que tenga por delante.

La visa americana puede ser revocada cuando no se respetan los períodos de estadía habilitados. Fuente: Shutterstock.

“No salir de Estados Unidos a tiempo también puede hacer que no seas elegible para visados en el futuro”, advierten las autoridades. Esto dependerá estrechamente del tiempo que se haya permanecido en el país de forma ilegal.

Necesito quedarme más tiempo del acordado: qué debo hacer para cuidar la vigencia de mi visa

En caso de necesitar permanecer más tiempo en el país, puede solicitarse oficialmente una prórroga a USCIS. Este trámite está permitido sólo si

La admisión tuvo lugar bajo un visado de no inmigrante

El estatus de no inmigrante sigue siendo válido

No se cometió ningún delito que vuelva al solicitante inelegible para el visado

No se violaron las condiciones de la admisión

El solicitante aún cuenta con un pasaporte válido que seguirá estando vigente durante toda su estadía

Si no existen inconvenientes con el visado, su validez en general suele extenderse hasta diez años.