De cara a las vacaciones de Semana Santa 2026, los estudiantes deben tener en cuenta la buena noticia de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los estudiantes saldrán antes de clases y tendrán un descanso extralargo el próximo mes. Las vacaciones por Semana Santa no se aplicarán de la misma forma para todos los alumnos de educación básica. La SEP confirmó que en algunas entidades el periodo de descanso tendrá ajustes respecto al calendario oficial. A continuación, los detalles sobre cuándo inicia el receso, qué alumnos tendrán cambios y cómo queda el calendario escolar. De acuerdo con la SEP, el periodo vacacional comenzará el lunes 30 de marzo y concluirá el viernes 10 de abril de 2026, abarcando dos semanas completas. Los estudiantes deberán regresar a clases el lunes 13 de abril para continuar con el ciclo escolar. En el caso del estado de Aguascalientes, las vacaciones no se llevarán a cabo en esas fechas. Las autoridades locales decidieron reprogramarlas por motivos culturales relacionados con la Feria Nacional de San Marcos. Por ello, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en esta entidad tendrán su descanso del 17 al 30 de abril de 2026, respetando las dos semanas correspondientes, pero en un periodo distinto al resto del país. La Feria Nacional de San Marcos se celebrará del 17 de abril al 10 de mayo de 2026 y es uno de los eventos culturales y artísticos más importantes de México, con la participación de destacados artistas de diversos géneros. Después de Semana Santa, aún habrá otras fechas de suspensión de clases en el país: Cabe señalar que estos calendarios pueden tener ajustes en algunas regiones, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos de las autoridades educativas locales.