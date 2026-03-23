Las vacaciones de Semana Santa 2026 para estudiantes de nivel básico en México iniciarán oficialmente el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). No obstante, el último día de clases será el viernes 27 de marzo debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que, en la práctica, los alumnos tendrán un periodo de descanso más largo. Al considerar los fines de semana, el total asciende a 17 días sin actividades escolares. Conoce los detalles de esta disposición y prepárate para descansar el próximo mes. Las celebraciones religiosas comenzarán el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y finalizarán el domingo 5 de abril con el Domingo de Resurrección. Fechas clave: Durante este periodo se llevan a cabo procesiones, representaciones y diversas actividades religiosas en distintas regiones del país. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explican que la fecha de Semana Santa varía porque se basa en fenómenos astronómicos. En específico, el Domingo de Pascua se fija como el primer domingo posterior a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Esto hace que la celebración pueda ubicarse entre finales de marzo y abril, dependiendo del calendario lunar. Cabe destacar que el criterio para determinar la fecha se estableció en el Concilio de Nicea, donde se definió que la Pascua debía celebrarse en domingo y en relación con la luna llena y el equinoccio. Por ello, a diferencia de otras festividades como la Navidad, que siempre se conmemora el 25 de diciembre, la Semana Santa cambia de fecha cada año. La Semana Santa es un periodo de celebraciones religiosas que tiene lugar al final de la Cuaresma, abarcando desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, también conocido como Pascua. Durante estos días se recuerdan los momentos finales de la vida de Jesús de Nazaret: