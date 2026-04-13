La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó la supervisión exhaustiva en el uso de la visa láser, un documento utilizado por los mexicanos que quieren ingresar por vía terrestre. En esta línea, las autoridades advirtieron que las restricciones se aplicarán con mayor rigor, lo cual podría ocasionar sanciones inmediatas. Si bien no hay nuevas restricciones, desde el Gobierno advirtieron que ahora los sistemas de vigilancia se aplicarán con mayor rigor, lo que podría derivar la deportación para quienes incumplan las condiciones establecidas. El control generó inquietud entre los viajeros frecuentes, ya que muchos desconocen que la visa láser tiene límites claros de tiempo y distancia dentro del territorio estadounidense. Sobrepasar esos márgenes sin autorización puede traer consecuencias migratorias importantes. La BCC solo autoriza visitas cortas dentro de zonas cercanas a la frontera y no equivale a una visa de turista tradicional. Las autoridades americanas reiteraron que este documento migratorio está sujeto a restricciones específicas. En cuanto al tiempo de estancia, el máximo permitido es de 30 días. Respecto a la distancia, los límites varían según el estado: Uno de los errores más comunes es asumir que la visa láser permite circular libremente por Estados Unidos, como si fuera una visa de turista. Esta confusión lleva a muchos viajeros a hospedarse más allá de la zona autorizada o quedarse más tiempo del permitido. Para viajar a destinos más lejanos o permanecer por un periodo mayor, es indispensable tramitar el permiso I-94. Sin este documento, cualquier desplazamiento fuera de los límites establecidos puede considerarse uso indebido del visado. Las autoridades estadounidenses advirtieron que incumplir las reglas de la visa láser puede tener consecuencias inmediatas, entre ellas: Además, estas faltas quedan registradas en el historial migratorio del viajero, lo que puede afectar futuros ingresos a USA o solicitudes de otros visados.