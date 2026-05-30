Las autoridades migratorias de Estados Unidos, Canadá y México exigen pasaporte vigente para autorizar entradas y salidas.

Las autoridades migratorias de Canadá, Estados Unidos y México mantienen vigentes los controles para quienes intenten ingresar o salir del país con el pasaporte vencido, una situación que puede derivar en inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y los organismos migratorios exigen contar con un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones contempladas en acuerdos regionales o bilaterales.

Atención: qué ocurre en Canadá con los pasaportes vencidos

En Canadá, los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente o un documento de viaje válido para ingresar o salir del país, además de la visa y demás documentos de viaje obligatorios.

La Canada Border Services Agency (CBSA) y las aerolíneas pueden impedir el embarque si detectan que el documento está vencido al momento del control migratorio. En el caso de los residentes permanentes, las autoridades exigen además acreditar su estatus con la tarjeta correspondiente.

Los ciudadanos canadienses también necesitan contar con documentación vigente para viajar al exterior, y Global Affairs Canada recomienda que el pasaporte tenga una validez mínima superior a la fecha de regreso prevista, ya que numerosos destinos exigen vigencia adicional para autorizar el ingreso.

Las autoridades migratorias de Canadá, Estados Unidos y México exigen pasaporte vigente para autorizar entradas y salidas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué exige Estados Unidos para entrar o salir del país

En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Customs and Border Protection (CBP) establecen que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales, como la tarjeta de cruce fronterizo en el caso de ciertos viajeros mexicanos.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos estadounidenses deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado. Además, varios países exigen que los viajeros estadounidenses cuenten con un pasaporte con vigencia de al menos seis meses posteriores a la fecha de salida.

En el ámbito interno, Estados Unidos aplica desde hace años el sistema REAL ID, que regula los documentos de identidad aceptados para vuelos domésticos, aunque no reemplaza al pasaporte en los viajes internacionales.

México también exige documentación vigente para viajar

México exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante el control migratorio a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM).

En el caso de los residentes extranjeros, las autoridades solicitan contar con un pasaporte válido y con la tarjeta de residente correspondiente al momento de abandonar el país.

Además, aunque algunos ciudadanos mexicanos pueden viajar a determinados destinos de Centroamérica utilizando documentos alternativos gracias a acuerdos regionales, para la mayoría de los destinos internacionales continúa siendo obligatorio presentar un pasaporte vigente.

Si el documento está vencido, las aerolíneas o las autoridades migratorias pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso según el destino y la nacionalidad del pasajero.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos vinculados a la documentación personal. Entre los principales controles aparecen: