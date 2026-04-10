La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), conocida como visa láser, es uno de los documentos más usados por los mexicanos para cruzar a Estados Unidos. Pero en abril de 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) volvió a encender las alertas con una advertencia que muchos viajeros ignoran. Su uso tiene límites estrictos que, de no respetarse, pueden derivar en rechazos inmediatos, deportaciones o sanciones migratorias futuras. A diferencia de lo que suele creerse, la BCC no habilita el ingreso libre al territorio estadounidense en cualquier circunstancia. Lo que para millones de mexicanos es un documento cotidiano opera, en la práctica, bajo reglas mucho más acotadas de lo que la mayoría supone. El uso correcto de la BCC depende del estado fronterizo por el que se ingrese. En California y Texas el desplazamiento permitido es de hasta 25 millas; en Nuevo México, 55 millas; y en Arizona, hasta 75 millas. Salir de esas zonas con la visa láser como único documento es una infracción migratoria. Además, la BCC no es válida para ingresos por vía aérea ni marítima. Quien intente abordar un vuelo o un crucero con ese documento como único respaldo será rechazado de forma automática, sin excepciones. Para volar o ir más allá de la franja fronteriza, es obligatorio combinar la BCC con pasaporte mexicano vigente y visa B1/B2. Sin esa documentación complementaria, el ingreso queda bloqueado por completo. La buena noticia es que usar la BCC junto con un pasaporte vigente elimina las restricciones geográficas y extiende la estadía hasta 180 días. Verificar el tipo de viaje y la distancia a recorrer antes de salir puede marcar la diferencia entre un cruce fluido y un problema de consecuencias duraderas.