El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una actualización al diseño de la credencial para votar, uno de los documentos de identificación oficial más utilizados en México. El objetivo del rediseño es integrar nuevas tecnologías que permitan reforzar la seguridad y dificultar su falsificación. La modificación responde al avance de los sistemas de verificación de identidad y a la necesidad de mantener una identificación confiable. Además, coincide con el proceso de licitación mediante el cual se elegirá a la empresa encargada de producir las nuevas credenciales. Cabe destacar que se trata de la primera actualización al diseño desde 2019, año en que se implementó el modelo vigente. Con esta nueva versión, la autoridad electoral busca fortalecer los mecanismos de autenticación tanto para las credenciales emitidas dentro del país como para aquellas entregadas a mexicanos que residen en el extranjero. A continuación, el listado completo de las modificaciones que tendrá el documento para votar en México. A pesar de las mejoras tecnológicas, la credencial conservará su estructura general para evitar confusión entre la población. La intención es reforzar la seguridad del documento sin alterar la información esencial que ya contiene. El nuevo modelo permitirá que autoridades e instituciones verifiquen con mayor rapidez la autenticidad de la credencial, lo que ayudará a prevenir falsificaciones o alteraciones. Estas mejoras también se aplicarán a las credenciales emitidas para mexicanos que viven en el extranjero, garantizando los mismos estándares de seguridad. La producción del nuevo modelo comenzará a partir de junio de 2026. Desde ese momento, quienes acudan a los módulos del INE para realizar trámites como inscripción por primera vez, reposición o renovación recibirán el nuevo diseño. El calendario de entrega se estableció para contar con el tiempo necesario para concluir el proceso de licitación, finalizar el contrato actual e instalar el nuevo centro de producción encargado de fabricar las credenciales. Mientras tanto, las credenciales emitidas antes de esta actualización seguirán siendo válidas hasta la fecha de vencimiento indicada en cada documento. El organismo recordó que no solo sirve para participar en elecciones, sino que también es una de las identificaciones más utilizadas en el país para realizar trámites de todo tipo como: Con esta actualización, el organismo busca mantener la credencial como un documento confiable, seguro y adaptado a las nuevas tecnologías utilizadas en los procesos de identificación dentro y fuera de México.