El cambio climático genera efectos cada vez más notorios en distintas regiones del mundo y, durante 2026, México volverá a enfrentar importantes alteraciones meteorológicas . Los especialistas advierten que este año podrían registrarse variaciones climáticas más extremas, con jornadas de calor intenso durante el día y lluvias severas por la noche, asociado a la llegada del fenómeno El Niño.

La información fue difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que mantiene vigilancia sobre este evento climático, también llamado por algunos expertos como “El Súper Niño”. Sus efectos ya comenzaron a reflejarse con lluvias en diferentes zonas del país, aunque se prevé que su impacto más fuerte llegue a partir de septiembre.

Dónde habrá tormentas intensas. Archivo.

Conoce el reporte oficial y prepárate para las condiciones climáticas que se registrarán durante los próximos meses.

Alerta por la llegada de El Niño en 2026

Desde finales del año pasado, especialistas monitorean constantemente la temperatura del océano Pacífico para determinar cuándo comenzará oficialmente la fase de “El Niño”. Los primeros análisis revelaron un incremento importante en la temperatura del mar, lo que encendió las alertas meteorológicas.

Este fenómeno ocurre cuando las aguas del Pacífico presentan un aumento anormal de temperatura que puede ir de 0.5 a 2 grados centígrados por encima de lo habitual. Como consecuencia, se generan cambios importantes en el clima, como:

Temperaturas extremas Lluvias intensas Huracanes Alteraciones atmosféricas en distintas regiones

Para 2026, algunos expertos consideran que el fenómeno podría alcanzar niveles históricos.

Estados mexicanos afectados por El Niño

Las proyecciones indican que las entidades del noroeste de México serían las más afectadas por las altas temperaturas. Entre ellas destacan:

Sinaloa

Sonora

Chihuahua

En estas regiones, los termómetros podrían alcanzar hasta los 55 grados centígrados.

Por otro lado, estados del sur como Guerrero, Oaxaca y Chiapas enfrentarían fuertes lluvias durante septiembre y octubre. Algunos especialistas incluso advierten que las afectaciones podrían prolongarse hasta los primeros meses de 2027.

¿Por qué se llama “El Niño”?

El nombre de este fenómeno tiene origen en Perú. Hace décadas, pescadores de esa región detectaron un calentamiento inusual en las aguas del océano Pacífico cerca de la temporada navideña. Debido a la cercanía con las celebraciones religiosas, comenzaron a llamar al fenómeno “las aguas del Niño Jesús”, nombre que con el tiempo quedó resumido como “El Niño”.