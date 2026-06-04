La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la validez de las normas que obligan a las instituciones financieras a registrar y reportar ante la CONDUSEF a los despachos de cobranza que utilizan. Además, confirmó que el incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones.

Según el criterio establecido en el Amparo en Revisión 323/2025, los bancos y financieras deben informar qué despachos gestionan los cobros de sus clientes o, en su caso, declarar que no acuden a este tipo de servicios.

Envolver las tarjetas de débito y crédito en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: archivo).

Aunque la resolución no elimina las llamadas insistentes o agresivas de cobranza, sí refuerza las herramientas legales para supervisar quién realiza estos cobros, bajo qué condiciones y con qué responsabilidad.

Fallo de SCJN sobre los llamados de cobranza

La Corte concluyó que el sistema que regula el registro de despachos de cobranza ante la CONDUSEF es constitucional y suficientemente claro.

El caso surgió luego de que una institución financiera impugnara las reglas relacionadas con el registro de llamados y el reporte de quejas. Sin embargo, la SCJN consideró que la normativa define correctamente:

Qué instituciones deben reportar información.

Cuáles son sus obligaciones.

Cuándo deben registrar despachos de cobranza.

Cómo deben informar si no utilizan estos servicios.

Qué sanciones pueden aplicarse en caso de incumplimiento.

Con ello, la Corte confirmó que la CONDUSEF tiene facultades para supervisar y sancionar a las entidades financieras que no cumplan con estas disposiciones.

¿Por qué te puede sancionar el banco?

Las instituciones financieras pueden recibir multas administrativas si:

No registran en REDECO a los despachos de cobranza que contratan No reportan quejas relacionadas con esas empresas No informan que no utilizan despachos de cobranza No actualizan ni validan la información requerida

La resolución deja claro que la responsabilidad no recae únicamente en el despacho que realiza las llamadas, sino también en el banco o financiera que lo contrató.

¿Cómo denunciar llamadas de bancos?

Si una persona recibe llamadas de cobranza agresivas o sospechosas, se recomienda:

Registrar fechas y horarios

Guardar números telefónicos y capturas

Solicitar el nombre del despacho y la financiera

No compartir datos personales sin verificar identidad

Consultar los canales oficiales de la CONDUSEF

Presentar una queja si considera que hubo hostigamiento

La SCJN subrayó que cobrar una deuda es legal, pero debe hacerse respetando los derechos de los usuarios y dentro del marco regulatorio vigente.