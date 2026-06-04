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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la validez de las normas que obligan a las instituciones financieras a registrar y reportar ante la CONDUSEF a los despachos de cobranza que utilizan. Además, confirmó que el incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones.
Según el criterio establecido en el Amparo en Revisión 323/2025, los bancos y financieras deben informar qué despachos gestionan los cobros de sus clientes o, en su caso, declarar que no acuden a este tipo de servicios.
Aunque la resolución no elimina las llamadas insistentes o agresivas de cobranza, sí refuerza las herramientas legales para supervisar quién realiza estos cobros, bajo qué condiciones y con qué responsabilidad.
Fallo de SCJN sobre los llamados de cobranza
La Corte concluyó que el sistema que regula el registro de despachos de cobranza ante la CONDUSEF es constitucional y suficientemente claro.
El caso surgió luego de que una institución financiera impugnara las reglas relacionadas con el registro de llamados y el reporte de quejas. Sin embargo, la SCJN consideró que la normativa define correctamente:
- Qué instituciones deben reportar información.
- Cuáles son sus obligaciones.
- Cuándo deben registrar despachos de cobranza.
- Cómo deben informar si no utilizan estos servicios.
- Qué sanciones pueden aplicarse en caso de incumplimiento.
Con ello, la Corte confirmó que la CONDUSEF tiene facultades para supervisar y sancionar a las entidades financieras que no cumplan con estas disposiciones.
¿Por qué te puede sancionar el banco?
Las instituciones financieras pueden recibir multas administrativas si:
- No registran en REDECO a los despachos de cobranza que contratan
- No reportan quejas relacionadas con esas empresas
- No informan que no utilizan despachos de cobranza
- No actualizan ni validan la información requerida
La resolución deja claro que la responsabilidad no recae únicamente en el despacho que realiza las llamadas, sino también en el banco o financiera que lo contrató.
¿Cómo denunciar llamadas de bancos?
Si una persona recibe llamadas de cobranza agresivas o sospechosas, se recomienda:
- Registrar fechas y horarios
- Guardar números telefónicos y capturas
- Solicitar el nombre del despacho y la financiera
- No compartir datos personales sin verificar identidad
- Consultar los canales oficiales de la CONDUSEF
- Presentar una queja si considera que hubo hostigamiento
La SCJN subrayó que cobrar una deuda es legal, pero debe hacerse respetando los derechos de los usuarios y dentro del marco regulatorio vigente.