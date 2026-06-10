Los principales puntos de entrada y salida del país concentran las verificaciones migratorias más estrictas. ¿Por qué las autoridades revisan con mayor frecuencia el pasaporte en estas entidades, y qué deben tener en cuenta los viajeros?

México cuenta con diversos puntos de controles migratorios distribuidos en aeropuertos, puertos y cruces fronterizos. Sin embargo, algunas entidades destacan por concentrar una mayor cantidad de revisiones de pasaportes debido al elevado flujo de viajeros nacionales e internacionales que registra.

La Ciudad de México, Quintana Roo y Jalisco figuran entre los estados donde las autoridades realizan más verificaciones de este tipo de documentos. Esta situación responde principalmente a la importancia turística, económica y de conectividad que tienen estas regiones dentro del país.

Los principales puntos de entrada y salida del país concentran las verificaciones migratorias más estrictas. ¿Por qué las autoridades revisan con mayor frecuencia el pasaporte en estas entidades, y qué deben tener en cuenta los viajeros? Cronista

Estos son los estados donde más revisan el pasaporte en México | Por qué la Ciudad de México registra más controles migratorios

La capital mexicana alberga el principal aeropuerto del país, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que recibe millones de pasajeros cada año. Debido a este intenso movimiento, las autoridades migratorias mantienen controles permanentes para verificar la documentación de los viajeros.

El Instituto Nacional de Migración (INM) participa activamente en estos procesos, supervisando el ingreso y salida de personas extranjeras y mexicanas. La revisión del pasaporte forma parte de los procedimientos habituales para garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria, así como la verificación de visas, permisos de estancia y registros de entrada o salida del país.

Además de los vuelos internacionales, el AICM funciona como un centro de conexión hacia distintos destinos nacionales e internacionales. Esto incrementa la necesidad de controles constantes en sus terminales.

Las revisiones suelen enfocarse en verificar la vigencia de los documentos, confirmar la identidad del pasajero y corroborar que los requisitos migratorios correspondientes se encuentren en regla.

Quintana Roo: los controles que pueden enfrentar turistas al ingresar al estado

Quintana Roo concentra algunos de los destinos turísticos más importantes de México, como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. El Aeropuerto Internacional de Cancún se encuentra entre los más transitados del país, por ende, las autoridades realizan verificaciones frecuentes de pasaportes, visas cuando corresponda y documentos migratorios de los visitantes extranjeros.

Estas revisiones buscan agilizar el ingreso de turistas y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de las disposiciones migratorias vigentes. La alta afluencia de visitantes exige procesos de control permanentes, que incluyen la comprobación del motivo del viaje, la duración de la estancia y la documentación requerida para ingresar al país.

La combinación de turismo internacional y conectividad convierte a Quintana Roo en una de las entidades donde más se supervisa la documentación de los viajeros.

Jalisco y otros estados con estrictas revisiones de pasaporte

Jalisco también destaca por el alto movimiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que conecta al estado con numerosos destinos internacionales, especialmente de América del Norte.

El volumen de pasajeros obliga a mantener controles migratorios constantes para verificar la identidad de los viajeros, la vigencia del pasaporte y el cumplimiento de los requisitos de ingreso o salida del país. Además, otros estados fronterizos y con importantes terminales aéreas también realizan revisiones de pasaportes, visas, permisos de estancia y registros migratorios para corroborar la situación legal de los viajeros.