El gobernador de Texas Greg Abbott amenazó con retirar financiamiento para la seguridad del Mundial de la FIFA 2026 a las ciudades demócratas del estado, en medio de una disputa por la cooperación policial con la dura política migratoria de la administración Trump. Abbott dijo que recortaría u$s 200 millones en fondos de seguridad pública —incluidos millones destinados a la seguridad durante el torneo— a las ciudades de Houston, Dallas y Austin, si no eliminaban políticas que limitan la colaboración de la policía con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Houston y Dallas modificaron sus políticas esta semana, mientras que Austin —que no será sede de partidos pero funcionará como base de entrenamiento para la selección de Arabia Saudita durante el torneo— aún no toma una decisión. Andrew Mahaleris, vocero del gobernador, declaró:“Greg Abbott ha sido claro: las ciudades de Texas deben cumplir la ley estatal y cooperar con las autoridades federales de inmigración para mantener a los delincuentes peligrosos fuera de nuestras calles. El gobernador seguirá utilizando todas las herramientas necesarias para proteger a los texanos”. La amenaza de retirar los fondos llegó a menos de 50 días del inicio de los partidos del Mundial, en medio de preocupaciones de que la política migratoria dura del gobierno federal pueda disuadir a aficionados de asistir al evento. Durante el torneo, que se extenderá hasta el 19 de julio, se jugarán partidos en Dallas y Houston. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) señaló en una carta conjunta con otros grupos de derechos humanos el jueves que los visitantes a Estados Unidos podrían enfrentar riesgos de arresto y deportación. Las políticas que Abbott buscaba revertir restringían la cooperación policial con ICE en casos de órdenes civiles de inmigración. El gobernador argumentó que esto violaba contratos estatales que obligan a las fuerzas del orden a colaborar con la aplicación de leyes migratorias. Tras revertir las restricciones, el alcalde de Houston, John Whitmire, dijo:“No tenemos alternativa si Houston quiere salir adelante, prepararse para la FIFA y patrullar estos vecindarios”. Directivos hoteleros han advertido que los altos precios de los boletos, el temor a la inflación y el sentimiento antiestadounidense están llevando a aficionados internacionales a reducir sus planes de viaje para el Mundial. Según datos de la firma Lighthouse Intelligence, hoteles en Estados Unidos han comenzado a bajar tarifas durante el torneo de verano. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que el gobierno estadounidense trabajará junto con la FIFA para “garantizar que todos los partidos en Estados Unidos sean seguros”, en una publicación en X junto a Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial. Texas, gobernado por republicanos, ha respaldado firmemente la agenda migratoria del presidente Donald Trump. El año pasado, el fiscal general Ken Paxton acordó facilitar deportaciones masivas de migrantes indocumentados, mientras que Abbott ha promovido una política de mano dura contra el crimen. Junto con otros estados como Florida y Georgia, Texas ha adoptado las llamadas leyes “antisantuario”, que obligan a las autoridades locales a colaborar con las agencias federales de inmigración. Hasta el 2 de abril, el estado tenía 17,908 personas detenidas por ICE —la cifra más alta del país— según el Transactional Records Access Clearinghouse, un organismo de investigación de datos sin fines de lucro con sede en la Universidad de Syracuse. Tras el fracaso de la ordenanza, Houston sigue siendo “una de las pocas ciudades que obliga a sus oficiales a contactar a ICE” cuando aparece una orden civil en una verificación de antecedentes, explicó Kirsten Budwine, abogada del Texas Civil Rights Project. “En otras ciudades, esa decisión es discrecional”. La concejal de Houston Alejandra Salinas, quien promovió la ordenanza, acusó al gobernador de usar tácticas similares a las de Trump para presionar a las ciudades. “Está claramente intentando intimidar a la ciudad de Houston para que se someta, para que ceda el control local y los derechos constitucionales de sus habitantes”, dijo Salinas. “Es una estrategia sacada del manual del presidente Trump: retirar fondos a programas y leyes que no le gustan”.