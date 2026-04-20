Una firma boutique de crédito privado ha puesto la mira en una operación potencialmente muy rentable de cara al Mundial de la FIFA este verano: financiar a una plataforma en línea que pretende revender entradas de partidos muy demandados con grandes márgenes de ganancia. Eagle Point Credit Management ha ampliado recientemente su paquete de financiamiento de u$s 50 millones a Sports Illustrated Tickets, una empresa hermana de la revista deportiva, para respaldar su plan de comprar boletos del Mundial y revenderlos con sobreprecios significativos. El potencial de ganancias ha convencido a Eagle Point de aprobar el préstamo, que cubre el costo total de los boletos. Es decir, si Sports Illustrated adquiere 1 millón de dólares en entradas, la firma le prestaría el millón completo. “Normalmente nunca prestarías al 100 por ciento (del costo),” dijo Thomas Majewski, fundador y socio gerente de Eagle Point, con sede en Connecticut y que gestiona u$s 14,000 millones en activos. “Pero las entradas del Mundial suelen valer hasta tres veces su precio original, así que en realidad estamos prestando con una relación préstamo-valor de 35%”. Las inversiones en reventa de boletos suelen generar rendimientos en el rango de los “mid-teens” para los prestamistas, que incluyen a la firma de inversión neoyorquina Feenix Venture Partners, según Eagle Point. Si Sports Illustrated Tickets no logra devolver el préstamo, los prestamistas podrían incautar sus activos, incluidos millones de entradas para eventos deportivos, conciertos y espectáculos teatrales en todo el mundo. “De todas las cosas que me preocupan, que los boletos del Mundial se vendan por debajo de su valor nominal no es una de ellas”, dijo Majewski. La FIFA, organismo rector del fútbol, también obtiene ganancias de la reventa de entradas del Mundial, cobrando una comisión de 15% tanto al comprador como al vendedor. Por ejemplo, un asiento detrás de la portería para el partido inaugural del equipo de Estados Unidos contra Paraguay se ofrece actualmente en la plataforma de reventa de la FIFA por us$ 5,900, más una comisión de 885 dólares para el organismo. El valor nominal del boleto es de 2,735 dólares. Los elevados precios de las entradas para el torneo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, han provocado protestas de aficionados en todo el mundo, así como críticas de políticos en Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han criticado abiertamente la decisión de la FIFA de aplicar precios dinámicos basados en la demanda en tiempo real. Incluso a sus precios originales, las entradas para la final del Mundial, programada para el 19 de julio en el estadio MetLife en Nueva Jersey, se vendieron rápidamente entre u$s 4,000 y más de 10,000 en el sitio web de la FIFA. “Tendrías que hipotecar tu casa para poder pagar eso, para mucha gente”, dijo Mamdani en una entrevista con CBS News. Mientras tanto, los hoteles en Estados Unidos están reduciendo tarifas en días de partido, ya que los altos precios de las entradas y cierto sentimiento antiestadounidense están desalentando a los aficionados a asistir a los encuentros. Además del Mundial, Sports Illustrated Tickets también cuenta con “una cartera diversa de activos subyacentes”, que va desde espectáculos de K-pop hasta conciertos de Billy Joel, señaló Majewski. Entre sus inversiones más valiosas están los boletos para conciertos de la banda surcoreana BTS, que pueden venderse en el mercado secundario por cerca de cuatro veces su valor original, según estimaciones de Eagle Point. Sin embargo, los boletos de conciertos solo pueden usarse como garantía con tasas de anticipo más bajas, debido a que la demanda es menos segura, explicó Majewski. Sports Illustrated, una revista con 72 años de historia conocida por su periodismo deportivo, ha ampliado en años recientes sus fuentes de ingresos hacia el streaming televisivo, la venta de boletos y los eventos de marca. El negocio de boletaje, separado de la unidad editorial, se describe como un “mercado centrado en el aficionado” y una “fuente confiable de experiencias en vivo inolvidables”. Obtiene entradas en parte mediante el patrocinio de eventos y alianzas con estadios. En septiembre, firmó un acuerdo de 13 años con los New York Red Bulls para renombrar el estadio del equipo en Harrison, Nueva Jersey, como “Sports Illustrated Stadium”. También será el socio oficial de venta de boletos para todos los eventos futuros ahí, incluidas una serie de fiestas para ver el Mundial. Aun así, el alto precio de las entradas del Mundial ha disuadido incluso a miembros acomodados de la élite de Wall Street de asistir al torneo. “Entré a ver (los boletos para) la final del Mundial y estaban en u$s 20,000”, dijo Majewski. “Así que no compré uno.” Información adicional de Josh Noble en Londres.