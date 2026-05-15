El Gobierno nacional avanzará con una nueva medida contra los deudores alimentarios que podría impactar directamente en quienes planean viajar al Mundial 2026. Según confirmó el Ministerio de Seguridad, la Argentina enviará a Estados Unidos una lista con personas que tienen prohibido ingresar a estadios de fútbol por incumplir con el pago de la cuota alimentaria. La decisión se enmarca dentro del programa Tribuna Segura y busca extender al Mundial la misma restricción que ya comenzó a aplicarse en partidos de fútbol dentro del país. La información fue anticipada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien aseguró que unas 13.000 personas quedarían alcanzadas por la medida. “Le enviamos a Estados Unidos la lista con los nombres que no van a poder entrar a la cancha”, sostuvo la funcionaria en declaraciones televisivas. La resolución oficial incorpora a los registros de deudores alimentarios dentro de las restricciones administrativas de concurrencia a espectáculos futbolísticos. Eso significa que las personas incluidas en registros públicos de alimentantes morosos podrían quedar impedidas de ingresar a estadios durante el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La normativa establece que la restricción seguirá vigente mientras continúe la situación de morosidad alimentaria que originó la sanción. El programa Tribuna Segura fue creado para reforzar los controles de acceso a los estadios y prevenir hechos de violencia en el fútbol argentino. Hasta ahora, el sistema contemplaba restricciones para: Con la nueva resolución, también podrán ser incluidos quienes figuren en registros de deudores alimentarios morosos. La prohibición ya comenzó a utilizarse en algunas jurisdicciones argentinas. A comienzos de 2025, el Gobierno de Buenos Aires implementó controles para impedir el ingreso de deudores alimentarios a estadios ubicados dentro de la ciudad. Uno de los primeros operativos se realizó en el estadio Más Monumental durante el partido entre la Selección argentina y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. También hubo pruebas piloto previas en La Bombonera. La medida además ya tiene alcance en provincias como: Según datos difundidos por UNICEF a mediados de 2024, el 56% de las mujeres en la Argentina no recibe la cuota alimentaria establecida por ley para sus hijos. Con este escenario, el Gobierno busca endurecer las sanciones y ampliar las restricciones para quienes incumplen con sus obligaciones parentales, llevando incluso esos controles a eventos internacionales como el Mundial 2026.