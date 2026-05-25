Tener el pasaporte en mano no garantiza cruzar la frontera canadiense. En 2026, la admisibilidad es el requisito que muchos viajeros mexicanos pasan por alto, y puede marcar la diferencia entre abordar el avión o quedarse en tierra.

La condición final para ingresar a Canadá con pasaporte vigente

Los mexicanos que viajan por turismo necesitan visa canadiense de visitante. Sin embargo, hay excepciones: quienes hayan tenido una visa de visitante canadiense en los últimos diez años o cuenten con una visa estadounidense de no inmigrante vigente pueden ingresar solo con una eTA, siempre que viajen por avión.

Los titulares de permisos de trabajo o estudio canadienses vigentes también conservan su eTA activa.

Los principales motivos que pueden dejarte fuera de Canadá aún con pasaporte vigente.

Aun así, ni la visa ni la eTA son garantía de entrada. El oficial de inmigración tiene la última palabra al momento del arribo.

Las principales razones por las que pueden negarte el ingreso

IRCC contempla causales de inadmisibilidad que van mucho más allá de los documentos. Entre ellas figuran:

vínculos con actividades de seguridad como espionaje o terrorismo

participación en crímenes de guerra

antecedentes delictivos —incluso condenas antiguas o registros por conducir bajo los efectos del alcohol—

lazos con crimen organizado

ciertas condiciones médicas

insuficiencia financiera para costear la estancia

presentar información falsa u omisiones relevantes

viajar con un familiar que también sea considerado inadmisible.

Cómo preparar una solicitud que no deje dudas

Las autoridades valoran los expedientes que demuestran un viaje temporal, financiado y bien planeado. Conviene incluir historial de viajes internacionales, estados de cuenta recientes, reservas de vuelos y hospedaje, y un itinerario claro.

También es clave demostrar arraigo en México: empleo, estudios, familia o bienes. La coherencia es fundamental: nombres, fechas, ingresos y rutas deben coincidir en todos los documentos.

Cómo preparar la solicitud para ingresar legal a Canadá y pasar migraciones sin problemas.

Y si existe algún antecedente legal o médico, la transparencia y la documentación de soporte pueden inclinar la balanza a favor del viajero.