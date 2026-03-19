El programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” amplía las opciones para que las familias beneficiarias puedan utilizar su apoyo económico en distintos establecimientos. Esta iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México está dirigida a estudiantes de nivel preescolar, primaria y Centros de Atención Múltiple, CAM, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y evitar la deserción escolar. Actualmente, los montos mensuales que reciben los beneficiarios son de 600 pesos para preescolar, 650 pesos para primaria y 600 pesos para estudiantes de CAM en todos los niveles. Este apoyo se deposita directamente en la tarjeta del programa, la cual puede utilizarse en comercios afiliados. “Te dejamos algunos establecimientos donde puedes usar tu vale electrónico de Mi Beca Para Empezar. ¡Aprovéchalo!”, informó el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México, al destacar la ampliación de opciones para realizar compras con este beneficio. Entre los establecimientos donde puedes pagar con tu tarjeta se encuentran: En caso de perder la tarjeta, es necesario acudir a las oficinas de atención del Fideicomiso Bienestar Educativo para iniciar el proceso de reposición. Este trámite es fundamental para seguir utilizando el apoyo sin interrupciones. Una vez realizado el trámite, el programa garantiza la continuidad del apoyo mediante mecanismos digitales que facilitan el acceso al saldo. Si necesitas realizar un cambio de tutor o tutora, el proceso es presencial y bastante sencillo. Se debe acudir a las oficinas del Fideicomiso Bienestar Educativo en la Ciudad de México para solicitar la modificación. Sobre el saldo disponible, las autoridades precisaron que no se pierde al solicitar una reposición: “Al momento de realizar el reporte de tu tarjeta, el saldo se transferirá automáticamente a tu nueva tarjeta digital con la que podrás realizar compras”, garantizando así la protección del recurso económico.