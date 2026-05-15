El Gobierno de México volvió a recurrir a su sección “Detector de Mentiras” para desmentir versiones difundidas por comentaristas, periodistas y espacios informativos sobre temas políticos, diplomáticos y migratorios ocurridos durante las últimas semanas. Durante la presentación oficial, autoridades señalaron que este mecanismo del Gobierno de México busca “proteger el derecho del pueblo de México a recibir información veraz” y ejercer el derecho de réplica frente a contenidos considerados engañosos o fuera de contexto. En esta nueva edición, el Gobierno federal presentó distintos ejemplos de publicaciones y comentarios difundidos por periodistas, conductores y medios de comunicación que, según autoridades, buscaron manipular información sobre eventos internacionales y acciones institucionales. Las autoridades federales insistieron en que los casos revisados demuestran cómo ciertas versiones públicas pueden generar desinformación, especialmente cuando involucran temas diplomáticos, migratorios o actividades oficiales vinculadas con la Presidencia de la República. El “Detector de Mentiras” rechazó versiones difundidas por espacios informativos donde se aseguró que el Gobierno federal presionó al Grupo Xcaret para boicotear los Premios Platino por la presencia de Isabel Díaz Ayuso en México. Según el Gobierno, “el grupo Xcaret desmintió haber recibido amenazas o instrucciones del Gobierno para cancelar los premios”, además de señalar que el evento “se realizó bajo gestión privada sin contratiempos”. El Gobierno también desmintió publicaciones donde se afirmó que la visita de la banda surcoreana BTS a Palacio Nacional fue organizada como un distractor político impulsado desde la Presidencia. La administración federal aseguró que “la visita de BTS a México fue anunciada desde el 13 de enero del 2026” y explicó que el encuentro derivó “de una gestión diplomática formal con el presidente de Corea del Sur”. Otro de los casos revisados estuvo relacionado con versiones difundidas en espacios televisivos donde se aseguró que el Instituto Nacional de Migración realizaba redadas contra personas migrantes en la Ciudad de México. El Gobierno sostuvo que “no se trató de operativos arbitrarios contra personas inmigrantes” y explicó que las acciones correspondieron a “un oficio de colaboración solicitado por autoridades competentes de la CDMX”. Finalmente, el “Detector de Mentiras” respondió a comentarios donde se acusó a consulados mexicanos en Estados Unidos de promover ideologías políticas fuera del país. Las autoridades federales rechazaron esa versión y afirmaron que “la labor de los consulados es exclusivamente de protección ciudadana, asistencia a mexicanos y funciones diplomáticas”. Con estos casos, el Gobierno de México dejó claro que continuará utilizando el “Detector de Mentiras” para responder públicamente a periodistas, comentaristas, ciudadanos y medios que difundan información considerada falsa o manipulada sobre asuntos nacionales e internacionales.