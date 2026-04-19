La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en el centro de la escena una práctica poco visible, pero con consecuencias graves para millones de usuarios de telefonía móvil. La decisión apunta directamente a cómo las empresas entregan tarjetas SIM y qué controles aplican en ese proceso. El caso que originó la resolución expuso una situación límite: una usuaria perdió el control de su número telefónico tras un procedimiento que, según la Justicia, no cumplió con los estándares mínimos de seguridad. A partir de ahí, se desencadenaron hechos que afectaron su privacidad y su vida personal. Lo que parecía un trámite administrativo más terminó escalando hasta el Máximo Tribunal. Ahora, la resolución del Pleno marca un antes y un después en la forma en que las compañías deben actuar frente a los datos personales de sus clientes. La Corte Suprema resolvió un caso de fraude conocido como SIM swapping, en el que una empresa telefónica entregó una tarjeta SIM a un tercero sin verificar correctamente su identidad. Esto permitió que una persona ajena tomara el control de la línea. A partir de ese acceso, se intentaron realizar operaciones bancarias y se vulneraron cuentas digitales, incluyendo contenido privado. El tribunal consideró que este hecho representa un riesgo grave para la privacidad, la seguridad patrimonial y la integridad de los usuarios. El fallo judicial sienta un precedente a futuro ante casos similares, por lo que se vuelve una decisión histórica por parte del Máximo Tribunal. El fallo establece que las empresas no pueden entregar una SIM de manera informal o sin controles robustos. La Corte determinó que la compañía actuó con negligencia al no acreditar qué documentos verificó ni cómo validó la identidad de quien solicitó el reemplazo. Desde ahora, las compañías deben cumplir con estándares estrictos de seguridad. Entre las medidas exigidas se incluyen la verificación presencial con identificación oficial y la validación de datos contra los registros del contrato del usuario El Máximo Tribunal subrayó que las empresas de telecomunicaciones tienen una responsabilidad clave en la protección de los datos personales. No se trata solo de brindar un servicio, sino de garantizar que terceros no accedan a información sensible. Además, el fallo refuerza la necesidad de evitar la violencia digital y proteger la dignidad de las personas usuarias, especialmente en casos donde se difunde información privada sin consentimiento. La Corte también ordenó revisar la indemnización por daño moral y dar intervención al Ministerio Público para investigar posibles delitos. Con esta decisión, se refuerza la protección de los usuarios frente a fraudes digitales cada vez más frecuentes.