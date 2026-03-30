El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para los últimos días de marzo el avance de una serie de fenómenos climáticos que provocarán lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de granizo. Se espera que en las próximas horas comience a evidenciarse algunos efectos de estos sistemas, por lo que se aconseja a todos los habitantes de las regiones afectadas tomar los recaudos pertinentes si transitarán por la vía pública durante este lunes 30 de marzo. Para este lunes 30 de marzo, el SMN confirmó que una circulación de baja presión en niveles medios y una vaguada en altura se desplazarán sobre el occidente y norte de México. Estos sistemas interaccionarán con canales de baja presión en el interior del país, y la corriente en chorro subtropical, lo que ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y descenso de temperatura en estados del oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Al mismo tiempo, se prevé posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del territorio nacional, según detalló el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima. Durante la noche, hay posibilidad de caída de aguanieve en cimas montañosas con altitudes superiores a los 4,200 msnm del occidente, centro y oriente de México. Por otro lado, se esperan fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Concretamente, el pronóstico de viento para hoy 30 de marzo será el siguiente: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó en detalle a través de sus canales oficiales de comunicación cuáles serán los estados afectados por las precipitaciones durante el transcurso de la jornada.