Miles de beneficiarios del Banco del Bienestar recibieron una notificación clave para el cierre de marzo. El aviso generó expectativa, ya que involucra uno de los programas sociales más importantes del país. El depósito, que se realiza de manera periódica, forma parte de una estrategia para garantizar ingresos a sectores específicos de la población. Sin embargo, no todas las cuentas bancarias reciben estos pagos de la misma manera ni en las mismas fechas. En este caso, la confirmación oficial apunta a un grupo en particular que verá reflejado el dinero en sus tarjetas durante el último fin de semana del mes, lo que despertó dudas sobre montos, requisitos y alcance del beneficio. El Banco del Bienestar confirmó que el depósito corresponde a beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una iniciativa dirigida a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Quienes forman parte del programa reciben un apoyo económico mensual equivalente al salario mínimo vigente. En 2026, el monto asciende a 9,582.47 pesos, que se depositan directamente en la tarjeta bancaria asignada. El pago de marzo fue acreditado el pasado sábado 28 en las cuentas bancarias de todos los beneficiarios. Además de su depósito, los habitantes inscritos cuentan con cobertura médica a través del IMSS, lo que incluye atención por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante el periodo de capacitación. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece capacitación durante un periodo de hasta 12 meses en centros de trabajo como empresas, talleres o instituciones públicas, con el objetivo de facilitar la inserción laboral. Para acceder al apoyo del Banco del Bienestar, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la Secretaría del Trabajo, entre ellos: Durante la capacitación, los participantes deben cumplir con jornadas de entre 5 y 8 horas diarias, cinco días a la semana, mientras son evaluados por sus tutores. Al finalizar el programa, los jóvenes reciben un documento que certifica las habilidades adquiridas. Según datos oficiales, 7 de cada 10 egresados logran incorporarse al mercado laboral, lo que convierte a este apoyo en una de las principales herramientas de inclusión económica en México