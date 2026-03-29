El calendario fiscal tiene los días contados para la presentación de uno de los trámites más importantes de todos: la Declaración Anual de Impuestos 2025. La gestión tiene una fecha límite y es el próximo 31 de marzo. Miles de contribuyentes deben cumplir con un trámite clave ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no todos están al tanto de lo que implica. El SAT ya advirtió que hay un grupo específico que deberá cumplir antes de que concluya el tercer mes del año, lo que convierte a esta fecha en un punto crítico dentro del calendario tributario. La Declaración Anual SAT 2025 corresponde al ejercicio fiscal del año anterior y, en esta ocasión, debe ser presentada por personas morales, tanto del régimen general como del RESICO, antes del 31 de marzo de 2026. En este documento se reportan ingresos, deducciones, pagos provisionales, retenciones, así como otros conceptos fiscales relevantes. También permite declarar pérdidas fiscales o utilidades distribuidas. No cumplir con la Declaración Anual SAT no solo implica incumplir una obligación legal, sino que también impide acceder a posibles devoluciones o saldos a favor, lo que puede afectar directamente la situación financiera de los contribuyentes. Aunque cada año esta obligación se repite, muchos contribuyentes aún subestiman sus consecuencias. No se trata solo de presentar un documento: el incumplimiento puede activar sanciones económicas importantes. Las multas del SAT 2026 por no presentar la Declaración Anual pueden ir desde los 1,810 hasta los 22,400 pesos por cada obligación omitida. En caso de existir un requerimiento previo, las sanciones pueden duplicarse. Además, presentar la declaración por un medio incorrecto, cuando debe hacerse de forma electrónica, también puede generar multas adicionales que superan los 30,000 pesos. A esto se suman recargos si hay impuestos pendientes. Otra consecuencia importante es obtener una Opinión de Cumplimiento negativa, lo que puede limitar: Cumplir con la Declaración Anual SAT en tiempo y forma no solo evita sanciones, sino que también puede representar una oportunidad para recuperar dinero mediante devoluciones fiscales