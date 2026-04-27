En menos de 90 días, México recibirá su tercera Copa del Mundo de la historia —después de las ediciones de 1970 y 1986— convirtiéndose en el único país del mundo en organizar tres torneos mundialistas. Las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey concentran los trabajos finales de adecuación en sus estadios y en la infraestructura complementaria que deberá absorber la llegada de millones de aficionados de todo el planeta. El Estadio Azteca, con capacidad para 87,523 espectadores, es la sede más icónica y la que albergará el partido inaugural del torneo, además del duelo de México ante Jamaica en la fase de grupos y cinco partidos adicionales, incluyendo un encuentro de octavos de final. Las obras de renovación avanzan al 92%: las nuevas butacas, la iluminación LED y la zona VIP ya están terminadas, y los trabajos pendientes se concentran en los accesos al recinto. Por su parte, el Estadio BBVA de Monterrey, con 53,500 lugares, reporta un avance del 95%, con ampliaciones de estacionamiento y mejoras en el transporte público aún en proceso; acogerá cuatro partidos de fase de grupos y uno de octavos de final. El Estadio Akron de Guadalajara es, según los reportes oficiales, el recinto mejor preparado de las tres sedes mexicanas: sus obras están al 98% de avance. Con capacidad para 49,850 espectadores, es también el único de los tres estadios mexicanos que tendrá partidos de cuartos de final, además de cuatro encuentros de grupos y uno de octavos, lo que lo convierte en escenario de algunas de las instancias más determinantes del torneo en territorio nacional. Más allá de los recintos, las tres ciudades trabajan en paralelo en una serie de adecuaciones que definirán la experiencia del visitante. Entre las iniciativas en marcha se incluyen: El objetivo es que la organización logística esté a la altura del peso histórico del evento. Con los estadios en la recta final de sus adecuaciones y la infraestructura urbana en proceso, México se acerca a la línea de largada del Mundial 2026 con los números a favor. El margen para terminar es estrecho, pero los avances reportados en las tres sedes sugieren que el país llegará a tiempo para escribir un nuevo capítulo en su historia futbolística.