La renovación de la licencia de conducir no se limita únicamente a aprobar evaluaciones teóricas y prácticas, sino que también exige una revisión integral del estado de salud físico y mental del solicitante, con el objetivo de comprobar su aptitud psicofísica para manejar. En este contexto, el proceso contempla el análisis de los antecedentes médicos de cada conductor. Según los resultados que se obtengan, la autoridad responsable del trámite tiene la facultad de denegar la emisión del permiso de circulación. Aunque el listado oficial varía según el país, en términos generales coincide en que hay determinadas patologías que resultan incompatibles con la obtención o renovación del permiso para manejar. En la mayoría de los casos, las afecciones consideradas excluyentes suelen manifestarse en edades avanzadas, como consecuencia del envejecimiento. Por este motivo, antes de iniciar el trámite se exige la realización de controles médicos, con el fin de evaluar el estado de salud de cada solicitante. De todos modos, es clave evaluar cada situación de forma individual, ya que las restricciones pueden modificarse según la normativa vigente en cada país. En México no hay una edad máxima establecida para obtener o renovar la licencia de conducir. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, todas las personas que realicen este trámite deben someterse a una evaluación integral que acredite su aptitud para manejar, además de aprobar los exámenes teóricos y prácticos correspondientes sobre conocimientos y habilidades. De esta manera, cualquier persona mayor de 18 años que cumplan con el examen teórico-práctico podrá renovar u obtener su licencia de conducir sin inconvenientes.