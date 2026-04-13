El Metro de la Ciudad de México enfrenta una jornada complicada este lunes 13 de abril debido a un paro de trabajadores. La medida surge tras la negativa a realizar horas extra, lo que derivó en la reactivación de protestas dentro del sistema. Como consecuencia, el servicio opera con irregularidades, afectando a millones de usuarios. A continuación, todos los detalles sobre la medida. El origen de las afectaciones se encuentra en un paro laboral impulsado por trabajadores del Metro. La protesta se retomó luego de desacuerdos relacionados con la carga de trabajo y la exigencia de horas extra. Esta situación derivó en una disminución en la operación habitual del sistema. Como resultado, los trenes circulan con demoras y frecuencias irregulares en distintas líneas. La falta de acuerdos inmediatos mantiene el conflicto activo. Por ello, el servicio no logra estabilizarse y continúa presentando fallas en su funcionamiento. Hasta ahora, las autoridades no han especificado qué líneas presentan mayores afectaciones. Sin embargo, se prevé que el impacto sea generalizado en toda la red del Metro de la CDMX. Esto implica que millones de usuarios podrían experimentar retrasos en sus traslados diarios. Especialmente en horarios pico, la situación podría agravarse debido a la alta demanda del servicio. Trabajadores, estudiantes y personas que dependen del Metro son los principales afectados. La falta de información detallada complica la planificación de rutas alternativas. Por el momento, no hay una fecha clara para la normalización del servicio. Las autoridades no han informado cuánto tiempo podrían extenderse las afectaciones derivadas del paro. El desarrollo de las protestas será clave para determinar la duración del problema. Mientras no se alcance un acuerdo, es probable que continúen los retrasos. Ante este panorama, se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales. También se sugiere considerar opciones de transporte alternativo para evitar mayores complicaciones.