Este viernes, 24 de abril de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.7342 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.39%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.75 pesos y un mínimo de 12.72 pesos. El Dólar canadiense registró un alza semanal de 0.56%, pero en el último año la variación fue de -7.09%, lo que sugiere una tendencia bajista pese al repunte reciente. En México, en los últimos 10 días, tras un inicio con retroceso, el dólar canadiense encadenó seis jornadas al alza, sufrió una leve corrección y cerró con dos nuevos avances, dejando un balance claramente positivo en los últimos 10 días. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 3.52%, es mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.31%, indicando un comportamiento más predecible recientemente. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, dado que el dato de 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, esta alza sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este aumento en el valor del Dólar canadiense podría estar relacionado con factores económicos positivos en el país, como un aumento en los precios de las materias primas o un buen desempeño en el mercado laboral. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.