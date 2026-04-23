Los accionistas del gigante de Hollywood, Warner Bros, aprobaron la transacción de compra por parte de Paramount por u$s 81,000 millones. Paramount, propiedad de Skydance, busca quedarse con todo Warner. Eso significa que HBO Max, títulos de culto como “Harry Potter” e incluso la cadena noticiosa CNN podrían encontrarse pronto bajo el mismo techo que la CBS, “Top Gun” y el servicio de streaming Paramount+. El visto bueno de los accionistas de la empresa aumenta la probabilidad de que eso se haga realidad. Aunque el acuerdo aún se enfrenta a revisiones regulatorias en curso, incluidas las del Departamento de Justicia de EE. UU. Warner ha dicho que espera cerrar el acuerdo en algún momento del tercer trimestre fiscal. La búsqueda de Warner por parte de Paramount no ha sido nada fácil. Y aunque la junta directiva de Warner ahora respalda la fusión con Paramount, no siempre se mostró dispuesta a entrar en esta unión en particular. Sobre todo porque el gigante del streaming, Netflix, también estaba interesado en quedarse con parte de Warner y el consejo de administración de Warner respaldaba esa oferta. Warner rechazó, a finales del año pasado, las propuestas de Paramount para cerrar, en su lugar, un acuerdo de u$s 72,000 millones con Netflix que abarcaba el estudio y el servicio de streaming. Las tres empresas pasaron meses disputándose públicamente quién tenía la mejor oferta sobre la mesa. Pero finalmente, Paramount ofreció más dinero y Netflix se retiró abruptamente de la carrera en lugar de prolongar la lucha. Aunque con esta transacción parece que la disputa ha llegado a su fin. Se librará otra disputa en el ámbito de los trabajadores de la industria. AP reporta que miles de actores, directores, guionistas y otros profesionales del sector han expresado su oposición al acuerdo, en una carta en la que argumentan que una mayor consolidación provocará la pérdida de puestos de trabajo y reducirá las opciones para los cineastas y los espectadores. Esta transacción detona alarmas antimonopolio a nivel global y en México al registrar altos niveles de concentración y marcadas economías de escala en el mercado de streaming, alertaba ya desde noviembre del año pasado The Competitive Intelligence Unit (The CIU). La consultora estima que la participación de mercado combinada de Paramount y Warner Bros podría ubicarse en 15% en el mercado de streaming, con una distribución más diversificada entre plataformas digitales y activos tradicionales. “En este sentido, una mayor consolidación puede traducirse en menor rivalidad, reducción de alternativas para las audiencias y mayor presión sobre la cadena de valor audiovisual”, comentó Radamés Camargo, analysis manager en The CIU, en una nota de análisis.