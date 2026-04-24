La cotización del euro alcanzó los MXN 20.39 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 24 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.45% en comparación con su precio al inicio de la jornada. En la última semana, el Euro registró un avance del 0.18%, mientras que en el último año acumuló una variación de -7.62%, lo que sugiere un repunte reciente en un contexto bajista anual. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia alcista moderada, con 6 subidas y 4 caídas, un impulso a mitad del periodo y cierre en avance. La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.96%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.24%. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, reflejada en un dato de 1 que se presenta como positivo. Comparado con los días pasados, el Euro ha incrementado su valor, generando expectativas favorables en el mercado. La jornada ha sido marcada por un crecimiento continuo en su cotización, consolidando así una tendencia alentadora. Este incremento bien podría significar una mayor confianza en la economía europea a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear la situación para determinar si este crecimiento se sostendrá en el futuro cercano. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.