Mhoni Vidente compartió una nueva predicción en México: habrá una intensa ola de frío en los próximos días que podría poner en peligro la integridad de la población. Según lo que reveló, este episodio climático comenzará a sentirse con fuerza entre el 11 y 12 de diciembre, justo antes de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe.

La astróloga describió este periodo como uno “de frío extremo” , que afectará tanto al norte como al centro y sur del país, por lo que recomendó a la población prepararse ante el marcado descenso de temperaturas.

Mhoni Vidente predijo una llega de ola polar en México

Conoce los detalles de su visión y evita inconvenientes con las bajas temperaturas. Habrá varios estados afectados por este fenómeno natural.

¿Cuándo van a empezar los tiempos de frío?

De acuerdo con Mhoni Vidente, las temperaturas caerán de forma más pronunciada a partir del 11 de diciembre , con un pico de intensidad el día 12, fecha en la que aumentan peregrinaciones y actividades religiosas a nivel nacional.

Indicó que este frente frío será más severo que los recientes, y podría extenderse varios días, provocando:

Heladas

Fuertes vientos

Otras afectaciones

¿Qué estados de México sufrirá frío extremo?

La vidente señaló que el norte será la zona más afectada, especialmente los estados de:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

No obstante, advirtió que el centro y sur del país también enfrentarán temperaturas inusualmente bajas, entre ellas:

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Hidalgo

Morelos

Tlaxcala

Oaxaca

La astróloga insistió en poner especial atención al cuidado de la garganta, ya que este clima favorece las enfermedades respiratorias.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre fin de año?

Además del frío extremo, Mhoni Vidente mencionó que la Ciudad de México (CDMX) atraviesa una fase de actividad sísmica constante, reflejada en los microsismos registrados desde el 1 de diciembre.

Añadió que, a nivel internacional, podría ocurrir un sismo importante en Asia, relacionado con un volcán que, según sus visiones, habría despertado tras 12,000 años inactivo.