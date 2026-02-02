En esta noticia Predicciones de Mhoni Vidente para México 2026

Mhoni Vidente emitió una nueva alerta relacionada con la actividad sísmica en México, al asegurar que en los próximos meses podría presentarse un sismo de considerable magnitud que sería perceptible tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el estado de Puebla.

En una transmisión reciente, la astróloga señaló que el movimiento telúrico alcanzaría una magnitud estimada entre 7.1 y 7.7 , aunque aclaró que no se trataría de un evento de consecuencias graves, sino de un fenómeno que generaría principalmente alarma entre los habitantes.

Mhoni Vidente predijo terribles sismos para México en 2026

“Se va a sentir un temblor en la Ciudad de México, de alrededor de 7.1 o 7.7; no será algo grave, más allá del susto. El epicentro estaría en Oaxaca o Michoacán, pero el movimiento alcanzará hasta Puebla, por lo que hay que estar prevenidos” , comentó.

Predicciones de Mhoni Vidente para México 2026

De forma general, Mhoni Vidente relacionó esta posible actividad sísmica con el movimiento constante de las placas tectónicas, especialmente en la franja costera del sur del país, una región conocida por su alta recurrencia de sismos.

De acuerdo con su predicción, el epicentro se ubicaría entre Oaxaca y Michoacán, zonas donde la interacción de placas suele provocar movimientos que se perciben en amplias zonas del centro del país, incluida la capital.

La vidente también advirtió que 2026 será un año marcado por una actividad sísmica frecuente, no solo en México, sino a nivel mundial, fenómeno que atribuye a un proceso de reajuste energético y geológico.

Aunque reiteró que no se esperan efectos catastróficos, hizo un llamado a la población para mantenerse atenta, informada y preparada ante cualquier eventualidad sísmica.