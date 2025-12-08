“Comenzaron el trámite...” Mhoni Vidente lanzó la lamentable predicción sobre Messi y Antonela Roccuzzo.

La astróloga, conocida como Mhoni Vidente, ha ganado reconocimiento en América Latina por sus profecías relacionadas con eventos globales, desastres naturales, celebridades y política. Su habilidad para anticipar sucesos ha atraído la atención de un amplio público.

En esta ocasión, la vidente ha realizado una visión que involucra la relación de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Ella vaticinó: “Iniciaron el trámite para..”, lo que podría generar gran conmoción entre sus seguidores.

La reciente predicción de la astróloga sobre el vínculo amoroso entre el futbolista y la modelo ha suscitado un notable interés. ¿Qué implicaciones tendrá este anuncio para sus admiradores?

¿Cuál es la predicción de Mhoni Vidente sobre Messi y Antonela Roccuzzo?

Mhoni Vidente realizó una lectura de cartas y tuvo una visión que podría tener un impacto significativo en el matrimonio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Su predicción fue contundente: “Se van a divorciar”.

Además, proporcionó información adicional sobre el futuro del renombrado futbolista: Lionel Messi anhela regresar a su juventud, deseando experimentar vivencias que no pudo disfrutar debido a su intensa dedicación al fútbol y a los rigurosos entrenamientos.

Mhoni Vidente habla con Dios: ¿cuál fue su mensaje?

Mhoni Vidente declaró que ha establecido comunicación con Dios, cuyo nombre “es desconocido para todos y, por lo tanto, no puede ser controlado por nadie”, agregó.

Posteriormente, compartió el mensaje que recibió de Dios: “He tenido una revelación divina, en la cual se me comunicó que toda la humanidad -incluyéndome- está condenada a ser feliz”. “Aceptemos esta condena y busquemos la felicidad”, recomendó Mhoni Vidente.