Mhoni Vidente dio el año preciso en que llegará el fin del mundo: “Será un cataclismo total”.

La cubana Mhoni Vidente no se guarda nada. Famosa por sus predicciones virales, ha lanzado una nueva advertencia que ha generado preocupación en redes sociales y medios de toda Latinoamérica.

Esta vez, habla sin rodeos de una posible Tercera Guerra Mundial, que según sus visiones comenzaría en junio con un conflicto entre Irán e Israel.

Pero sus predicciones van mucho más allá de una confrontación puntual. En su visión, lo que se avecina es un escenario apocalíptico que combina guerra, desastres naturales, fenómenos paranormales y una profunda crisis de liderazgo global.

Guerra, bombas nucleares y el “libro del Apocalipsis”

Según Mhoni Vidente, el inicio del enfrentamiento bélico entre Irán e Israel se extendería durante todo el mes. Aprovechando esa tensión, Rusia lanzaría una invasión total de Ucrania, con el objetivo de consolidar su dominio militar y geopolítico.

Lo más alarmante de la predicción es la visión de una bomba atómica o arma nuclear. La vidente la describe como un evento “terrible” que podría detonar el verdadero caos global.

Mhoni Vidente dio el año exacto en que llegará el fin del mundo: "Será un cataclismo total". (Imagen: archivo)

En sus palabras, la humanidad estaría atravesando el “Armagedón”, una etapa descrita en el “libro del Apocalipsis de Juan”. Además, advierte que la energía de estos acontecimientos se aceleraría hasta llegar a un “cataclismo total” en el año 2031.

Huracanes, tormentas solares y la aparición de fantasmas

Además de los conflictos bélicos, Mhoni Vidente habló sobre eventos naturales que, según ella, no son casuales. Anunció la formación de un huracán atípico llamado Eric, que surgió inesperadamente en junio y que podría tocar tierra como categoría tres o cuatro, afectando zonas como Acapulco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Colima y Los Cabos. Aunque no tendría el impacto devastador del huracán Otis, sí se recomienda tomar precauciones.

También mencionó una “tormenta solar tremenda” prevista para los días 21 al 24 de junio, con posibles efectos sobre la electricidad, internet y redes sociales. Este fenómeno podría generar alteraciones tecnológicas a nivel mundial.

En el plano espiritual, la vidente afirmó haber tenido visiones del espíritu de Chespirito, quien se manifestaría en foros de televisión con la intención de llevarse a alguien de su antiguo entorno de El Chavo del 8.

Meteoritos, energía mexicana y una visión de poder global

En sus visiones, México tiene un papel central. Mhoni asegura que meteoritos caerán en Monterrey, Ciudad de México y Querétaro, y anticipa otro de mayor tamaño cerca de Los Cabos.

Para ella, esto no es una coincidencia: sostiene que México tiene una energía especial y que está “predestinado a dominar el mundo” en los próximos 50 años.

La vidente también criticó a los líderes mundiales actuales, asegurando que “la humanidad ha sido conducida por los peores líderes en el peor momento“, lo que habría intensificado la actual crisis global.