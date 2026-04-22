La Secretaría de Turismo de México, SECTUR, presentó el distintivo “México Anfitrión 2026”, una nueva certificación que busca diferenciar a destinos turísticos que cumplan con estándares superiores en atención, hospitalidad y sostenibilidad. De acuerdo el anuncio de la SECTUR, este reconocimiento permitirá que ciertos estados y prestadores de servicios destaquen sobre el resto, al adoptar buenas prácticas. El programa México Anfitrión 2026 “promueve… la adopción de buenas prácticas de hospitalidad, atención al visitante, así como el cuidado del entorno”. El distintivo está dirigido principalmente a hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos que busquen elevar sus estándares y posicionarse como referentes en la atención al visitante. Entre los principales puntos del programa, SECTUR México destacó los siguientes: Según SECTUR, esta iniciativa busca “posicionar a México como un país anfitrión, cordial y preparado para recibir a visitantes nacionales e internacionales”, consolidando su imagen a nivel global. Los estados y empresas que accedan al distintivo podrán mejorar su posicionamiento turístico, incrementando la confianza de visitantes y fortaleciendo su imagen como destinos de calidad. Esto impacta directamente en la llegada de turistas. Algo más para tener en cuenta sobre este comunicado, es que la certificación fomenta una cultura de mejora continua. Como señala la dependencia, la capacitación permanente “permite incrementar la calidad y la satisfacción del cliente”, generando ventajas competitivas frente a otros destinos turísticos.