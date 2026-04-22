La empresa de telecomunicaciones AT&T reportó ingresos totales de u$s 1,173 millones de dólares en el primer trimestre del año, un crecimiento del 20.8% año contra año. Las cifras incluyen impacto por efecto cambiario. La compañía, que está cumpliendo 10 años en México, tuvo un EBITDA de u$s 220 millones de dólares, un incremento del 14% año contra año. Mientras que el ingreso total de servicio creció 22.4% contra el mismo trimestre de 2025. En pospago, el crecimiento fue de 18.2% año contra año, alcanzando más de 7 millones de clientes. “En el primer trimestre de 2026 registramos un buen desempeño financiero, impulsado por una ejecución disciplinada y una operación cada vez más eficiente. En el segmento de pospago, logramos un crecimiento destacado, respaldado por una propuesta de valor atractiva y relevante para nuestros clientes”, comentó Mónica Aspe, directora general de AT&T México en un comunicado de prensa. Contrario al impulso en pospago, el prepago sufrió una disminución esperada, debido al proceso de vinculación de líneas. De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU) del total de líneas en México, 28.3 millones, sólo el 17.5% han sido registradas, lo cual amenaza con una desconexión inminente de miles de líneas de todas las compañías telefónicas. Dentro de una industria de telecomunicaciones que está en reconfiguración por la reciente compra de Movistar México por parte de OXIO y el ascenso acelerado de los operadores móviles virtuales (OMV), Aspe asegura que AT&T sigue manteniendo “un enfoque riguroso en la rentabilidad, al tiempo que realizamos inversiones estratégicas para responder a la demanda y seguir elevando la experiencia del cliente”.