Este año, el Estado de México (Edomex) implementará nuevos proyectos de transporte público que han sido anunciados por el gobierno estatal. Entre estos, se destaca la inauguración de tres nuevas líneas del Mexibús, lo que se espera beneficiará a miles de pasajeros con la ampliación de este servicio. Las líneas en cuestión son la Línea V en el Valle de México, la Línea VI en el Valle de Toluca y la Línea VII en la zona oriente. En esta última área, también se contempla la construcción de un Tren Ligero y un sistema de Trolebús, con el propósito de proporcionar a la población mexiquense un servicio más eficiente, seguro y de mayor calidad. De manera paralela, durante el próximo año, se continuará con la construcción del Mexicable Línea III, que conectará Naucalpan con el CETRAM Cuatro Caminos y facilitará el enlace con el Metro de la Ciudad de México (CDMX). Esta obra presenta un avance superior al 50% y se estima que quedará concluida hacia finales de 2026. La Secretaría de Movilidad (Semov) estatal ha comunicado que, mediante la incorporación de las nuevas líneas de Mexibús y Mexicable, la red de estos sistemas se extenderá en 71.21 kilómetros. En la actualidad, ambos servicios cuentan con 164.72 kilómetros de infraestructura, lo que implica que la expansión representará un crecimiento considerable. Con una población cercana a los 17 millones de habitantes -la más numerosa del país, según cifras del INEGI-, el Estado de México enfrenta un desafío constante en términos de movilidad. Miles de personas realizan diariamente traslados de entre tres y cuatro horas para llevar a cabo sus actividades entre esta entidad y la capital del país, por lo que el fortalecimiento de la infraestructura de transporte se torna prioritario. Esta ampliación permitirá aumentar en más de 60% el número de usuarios atendidos diariamente. La cifra aumentará de los 453,277 pasajeros actuales a aproximadamente 726,800 una vez que los nuevos proyectos entren en operación. La **Línea V** del Mexibús se extenderá desde Lechería hasta el CETRAM El Rosario, comenzando en la estación Lechería del Tren Suburbano, ubicada en Cuautitlán Izcalli y finalizando en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Este sistema facilitará la conexión con las Líneas 6 y 7 del Metro, beneficiando a más de 137,000 usuarios diariamente. La **Línea V** tendrá una longitud de 29.41 kilómetros, discurriendo por carriles exclusivos en las avenidas Gustavo Baz, Norte y Las Armas, abarcando los siguientes municipios: Por su parte, la Línea VII -que correrá de Vicente Villada al Panteón de los Rosales- forma parte del Plan Integral de Intervención de la Zona Oriente. Este proyecto responde a la alta demanda de transporte público en la avenida Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl y beneficiará a más de un millón de habitantes. Tendrá una longitud de 3.5 kilómetros y permitirá la conexión con la Línea III del Mexibús. En el Valle de Toluca, la Línea VI del Mexibús marcará la llegada, por primera vez, de este sistema de transporte masivo a la región. El tramo irá de Zinacantepec a Lerma, con un recorrido de 28.8 kilómetros que cruzará los municipios de: Se estima que beneficiará a cerca de 139,000 personas diariamente, contará con 44 estaciones y se integrará con el Tren Insurgente México-Toluca. En materia de inversión, el Paquete Fiscal 2026 contempla un presupuesto superior a los 5,000 millones de pesos destinados a siete proyectos de transporte masivo. Otro de los proyectos relevantes es el Tren Ligero que irá de Texcoco a La Paz, atravesando los municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan, con conexión a la Línea A del Metro capitalino. La Semov aún no detalló el trazo definitivo, aunque en julio pasado publicó la convocatoria para realizar los estudios de oferta y demanda, ingenierías básicas y el análisis costo-beneficio. En la misma región se desarrollará el Trolebús Mexiquense Ixtapaluca Línea 12, que dará continuidad al Trolebús Línea 11 Chalco–Santa Martha, inaugurado en mayo de este año. El proyecto beneficiará a los habitantes de Ixtapaluca y Valle de Chalco, conectará al Estado de México con la Ciudad de México y contará con un recorrido de 11.2 kilómetros, 10 estaciones y unidades totalmente eléctricas.