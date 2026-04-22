Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) tuvo un primer trimestre complicado, pues si bien el tráfico de pasajeros aumentó 1.9% anual, la ganancia neta cayó prácticamente 20%, de acuerdo con el reporte correspondiente al periodo enero-marzo de 2026, y que fue enviado al mercado de valores. ASUR no pudo levantar el vuelo ni siquiera con el segundo aeropuerto que recibe más visitantes en general, el de Cancún. La empresa de Fernando Chico Pardo, quien recientemente compró 25% de Banamex, reportó que el flujo de pasajeros de los 9 aeropuertos que tiene México, cayó 0.1%, al recibir 10.937 millones de visitantes. La caída de pasajeros en México fue provocada exclusivamente por la contracción de viajeros totales en Cancún, que bajó 1.9%, al ubicarse en 8.033 millones de pasajeros en el periodo. En este sentido, ASUR detalló que los 6 aeropuertos de Colombia fueron los que rescataron el flujo de pasajeros, con un incremento de 11%, que le permitió alcanzar 3.44 millones de pasajeros en el país sudamericano. ASUR reportó por primera vez la operación de ASUR US Airports, que incluye el desarrollo y operación de concesiones de tiendas minoristas y alimentos y bebidas bajo contratos de largo plazo en terminales clave de aeropuertos en Estados Unidos, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), el Aeropuerto O’Hare de Chicago (ORD) y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK). “Como resultado, las comparaciones interanuales reflejan este cambio en el perímetro de consolidación, particularmente en los ingresos no aeronáuticos, los costos operativos y los márgenes”, detalló la empresa. Durante el primer trimestre, los ingresos de esta nueva rama totalizaron MXN $437.7 millones.