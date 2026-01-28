La delegación mexicana de empresarios del sector turismo que asistió a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España, logró atraer compromisos de inversión por u$s 1,500 millones al país, aseguró Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

México fue invitado como país socio a la convención de turismo más grande del mundo, con más de 255 mil visitantes relacionados con el sector, provenientes de más de 150 países.

Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur. Cortesía Concanaco Servytur

En conferencia de prensa, el líder del sector terciario del país aseguró que la mayor parte de las inversiones obtenidas se destinarán a la movilidad y el desarrollo económico de los polos turísticos en el país, aunque no pudo precisar proyectos específicos, debido a la confidencialidad que pidieron las empresas interesadas.

“El resultado que traemos en términos de inversión es parte de las actividades que voy a hacer con el Gobierno Federal y con los gobiernos estatales, pues nos permiten también traer ya un impacto directo, principalmente en movilidad”, comentó.

La comitiva encabezada por la Concanaco Servytur acumuló 56 integrantes de 16 entidades federativas, a lo que se sumaron representantes de la Secretaría de Turismo federal y las secretarías locales, por lo que la delegación mexicana rebasó 150 personas.

La participación del sector privado en la promoción turística toma un papel preponderante, pues este año, la Secretaría de Turismo (Sectur) federal se mantiene como una de las dependencias con menor presupuesto.

De acuerdo con el presupuesto de 2026, la dependencia que lidera Josefina Rodríguez Zamora tendrá recursos por MXN $1,793 millones, un aumento de apenas 1% en relación con el año previo.

El presidente de Concanaco Servytur señaló que el organismo empresarial dará seguimiento puntual al avance de cada proyecto desde el punto de vista técnico.

“Vamos a dar seguimiento técnico y operativo a los acuerdos de inversión a través de nuestro Global Investment Consulting Center, que es un centro de negocios que se fundó y se creó en Concanaco Servitur hace más de un año, como esta instancia de vinculación, de acompañamiento, pero sobre todo de medición de resultados”, afirmó.

Listos para el Mundial

Octavio de la Torre dijo que durante la visita de la delegación de Concanaco Servytur a la feria en Madrid, México se sumó a la Alianza Viaja Seguro Rumbo al Mundial 2026.

“Esta iniciativa cuenta con una dimensión ética y social que protege a niñas y niños y adolescentes contra la trata”, dijo.

Además, divulgaron el programa Mundial Muy Mexicano que busca generar actividades alrededor de la justa internacional, que incluye generar experiencias y rutas para que los visitantes extranjeros que vayan a los partidos o estén en el Fan Fest alrededor de las sedes tengan opciones de visitar lugares de interés, en las tres sedes de partidos, a lo que se suman los cinco centros de entrenamiento de las selecciones que tendrán juegos en México.

La derrama económica esperada para la justa por el Gobierno Federal, recordó Octavio de la Torre, es de MXN $64,000 millones, pero las actividades adicionales podrían triplicar la cifra.

Destellos caribeños

Como una de las perlas en el marco de Fitur 2026, el desarrollador Naúma presentó Nautica Residences, el primer desarrollo residencial de la marca Nautica en el mundo y la nueva apuesta de la firma en Cancún para atraer capital de largo plazo al real estate turístico.

Presentado mediante una experiencia pop-up inmersiva en el Hotel Wellington, el proyecto se dirige a inversionistas y actores del sector que buscan activos dolarizados en un destino que recibe más de 18.5 millones de visitantes al año y conecta con más de 130 ciudades mediante vuelos directos.

Naúma

El desarrollador Moisés Jafif recalcó que la apuesta de Naúma va más allá de la ubicación frente a la laguna Nichupté: el objetivo es construir un proyecto “atemporal”, respaldado por una marca global y bajo el modelo Hotel Living, con dos torres de 20 niveles, villas premium y más de 50 amenidades en residencias de 71 a 259 metros cuadrados. Con una inversión cercana a los MXN $5,000 millones.