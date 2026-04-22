Miles de trabajadores que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían acceder a un crédito de vivienda de hasta 600,000 pesos o más, dependiendo de su salario, edad y capacidad de pago. El apoyo se otorga a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), organismo que mantiene algunas de las tasas de interés más bajas del mercado y plazos flexibles para comprar una casa. Para quienes perciben un sueldo mensual cercano a los 12,000 pesos, el monto del préstamo puede superar los 650,000 pesos. Sin embargo, la cantidad exacta cambia según la edad del solicitante y otros factores como historial crediticio y ahorro acumulado. De acuerdo con los simuladores oficiales del Infonavit, una persona trabajadora de entre 20 y 40 años con un sueldo de 12,000 pesos mensuales puede obtener un crédito de hasta 656,185.22 pesos. Este financiamiento contempla una tasa de interés aproximada de 5.02%, un CAT de 5.4% y un plazo máximo de hasta 30 años para liquidarlo. A partir de los 41 años, tanto el monto del crédito como el plazo comienzan a disminuir progresivamente. El monto que presta Infonavit cambia conforme aumenta la edad del trabajador. Algunos ejemplos son: Además, a partir de los 50 años, el CAT sube a 5.5%, por lo que el costo total del crédito también puede aumentar. Si ganas 12,000 pesos al mes, el descuento aproximado para pagar el crédito hipotecario sería del 30% del salario, es decir, entre 3,500 y 3,600 pesos mensuales. En caso de recibir pago quincenal, el descuento se dividiría en dos partes, por lo que pagarías entre 1,750 y 1,800 pesos por quincena. Para conocer el monto exacto que te puede prestar el Infonavit, debes ingresar a Mi Cuenta Infonavit, donde la institución evalúa tu puntuación, ahorro en la subcuenta de vivienda e historial crediticio antes de autorizar el préstamo.