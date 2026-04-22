Gruma, una de las fabricantes de harina de maíz más grandes, reportó un incremento de 4.9% en sus ventas netas durante el primer trimestre de 2026, impulsado por el desempeño en Europa, Asia y Centroamérica, que compensó condiciones más débiles en el mercado estadounidense. Las ventas netas alcanzaron los u$s1,624.7 millones, mientras que el volumen creció 1% anual, reflejando efectos de precio y mezcla de productos. Las operaciones fuera de México representaron el 72% de los ingresos y el 83% del flujo operativo (EBITDA), lo que refuerza la creciente dependencia del grupo en sus mercados internacionales. En tanto que la utilidad neta descendió 20% al pasar de u$S125.9 a u$s100 millones en el trimestre del año, de acuerdo con el reporte financiero. Por su parte, el EBITDA decreció 5% a u$s261.9 millones En Europa, las ventas aumentaron 14% y el EBITDA avanzó 20%, impulsados por la demanda de tortillas y productos de maíz. En Asia y Oceanía, los ingresos crecieron 17% y el EBITDA 28%, apoyados en las operaciones en Australia y China. Centroamérica también registró crecimiento, mientras que en México los volúmenes se mantuvieron estables. En EE.UU., su principal mercado fuera de México, el desempeño estuvo afectado por un menor dinamismo del consumo, una caída en la demanda del canal de food service y un menor poder adquisitivo de los consumidores. La compañía destacó que su línea de productos “Better For You” continuó impulsando las ventas en el canal minorista, compensando parcialmente la debilidad del entorno. Hacia los próximos meses, Gruma anticipa que la demanda global de tortillas y panes planos continuará favoreciendo su crecimiento, particularmente en Europa y EE.UU., aunque la confianza del consumidor en Norteamérica se mantiene como un elemento que mantendrá la atención del mercado.